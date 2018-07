Bonvehí quiere potenciar a Nogueras en el Congreso con un "rol diferente"

Barcelona, 30 jul (EFE).- El nuevo presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmado hoy que la diputada Miriam Nogueras ha de tener un "rol diferente" en el Congreso, ya que ahora es vicepresidenta de la formación, aunque no ha aclarado qué atribuciones asumirá a la espera de hablarlo con todos los parlamentarios.

Bonvehí ha comparecido en rueda de prensa después de la primera reunión de la ejecutiva del PDeCAT surgida de la asamblea que tuvo lugar el 20, 21 y 22 de julio.

El nuevo presidente de la formación heredera de CDC ha considerado que la nueva vicepresidenta, Miriam Nogueras, debe tener "un rol diferente" en el Congreso de los Diputados, pero no ha concretado cuál aún.

"Me parece que Nogueras debe tener un rol importante en la política del Estado pero he pedido a dirección ejecutiva que, antes de adoptar un acuerdo, quería hablar con todos los diputados y senadores, así que no hemos tomado ninguna decisión en concreto", ha afirmado.

El PDeCAT tiene ocho diputados en el Congreso dentro del grupo mixto, que fueron claves para que prosperara la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, tras unas negociaciones que dirigió la anterior coordinadora del partido, Marta Pascal.

La anterior dirección nombró a Jordi Xuclà como coordinador de los diputados y senadores del PDeCAT, y a Carles Campuzano como portavoz en la Cámara Baja.

Tampoco se ha decidido el reparto de responsabilidades dentro de la nueva ejecutiva, en la que Bonvehí ha confirmado que no habrá ningún secretario general o coordinador ya que, a diferencia de antes, la presidencia que él ostenta y la vicepresidencia en manos de Nogueras son ejecutivas.

Bonvehí no ha concretado tampoco si la dirigente Maria Senserrich seguirá como portavoz, ya que desconoce si habrá esta figura, aunque ha expresado su "total confianza" en ella.