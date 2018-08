Àngel Ros deja la alcaldía de Lleida para ser embajador en Andorra

Lleida, 1 ago (EFE).- El alcalde de Lleida, Àngel Ros, dejará la alcaldía para convertirse en el nuevo embajador de España en Andorra.

Según publica hoy el diario Segre, el nombramiento de Ros, que lleva 14 años al frente de La Paeria, se hará oficial probablemente tras el Consejo de Ministros del próximo viernes día 3.

No obstante, desde el ayuntamiento han insistido a EFE en que el nombramiento todavía no es oficial y han dicho que por el momento "no habrá declaraciones" por parte de Àngel Ros.

En la misma línea, han destacado que "son otras administraciones a las que les compete una designación así".

El hasta ahora teniente de alcalde y concejal de Promoción y Gestión del Hábitat Urbano, Fèlix Larrosa, se perfila como sucesor de Ros, que logró la alcaldía de Lledia en 2004 y la revalidó en 2007, 2011 y 2015.

Los dos primeros años gobernó con mayoría absoluta y, en las últimas elecciones, necesitó el apoyo de Ciudadanos y PP para seguir gobernando.