El alcalde de León no dimite y recuerda que no está investigado

Enlaces relacionados El alcalde de León no dimite y recuerda que no está investigado (2/08)

León, 2 ago (EFE).- El alcalde de León, Antonio Silván, ha asegurado hoy que no va a dimitir por las grabaciones realizadas por agentes de la UDEF dentro de la operación "Enredadera" y en las que facilitaba al empresario José Luis Ulibarri -que se encuentra en prisión- información sobre el desarrollo de las mesas de contratación y ha recordado que no está investigado en este asunto.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Consistorio leonés, Silván, quien no ha valorado el contenido de estas conversaciones, ha asegurado que no ha cometido ningún delito por el que tenga que dimitir o esconderse y ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario lo antes posible para dar explicaciones.

Esta comparecencia pública la ha realizado Silván, que además es aforado por ser también procurador en las Cortes, justo después de reunirse con todos los grupos municipales, salvo con Ciudadanos, que facilitaron la llegada de Silván a la Alcaldía y que no ha acudido a la cita, según el alcalde, porque ha rechazado participar en ella.

De hecho, fuentes del partido consultadas por Efe han explicado que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Gemma Villarroel, ha viajado a Valladolid y lo hará a Madrid para reunirse con la dirección del partido para adoptar una postura .

Se da la circunstancia de que Ciudadanos rompió hace unos días el pacto que sostenía al PP en el Ayuntamiento debido a las implicaciones de un concejal del equipo de Gobierno en la Operación Enredadera.

Se trata del edil José María López Benito, que en septiembre tendrá que declarar ante el juez como investigado y que veinte días después de conocerse su implicación dimitió de su cargo pero no entregó el acta.

Estas grabaciones, realizadas en septiembre y octubre del año pasado, están incorporadas en el caso Enredadera y muestran cómo en pleno proceso de una mesa contratación para la adjudicación de servicios, el alcalde informaba personalmente de su desarrollo a Ulibarri, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 5 de julio involucrado en esta operación que instruye un caso de amaños en sistemas de gestión del tráfico en municipios de diversas comunidades.

"No me oculto de nada y no he cometido ningún delito ni falta alguna, no estoy imputado ni investigado en ningún procedimiento judicial y en toda mi trayectoria política puedo decir alto y claro que no he cometido un delito o ilegalidad", ha sentenciado en su comparecencia Silván.

El regidor "no ha renegado de los cientos de personas con las que habla como representante público que es" y en ningún momento ha negado la conversación hecha pública con Ulibarri.

"Hablo con todo el mundo, con editores, directores, dueños y profesionales de los medios de comunicación y con cientos de empresarios y representantes de colectivos sociales, sindicales y vecinales", ha afirmado Silván.

Unas conversaciones que, según el alcalde del PP, siempre mantienen dos condicionantes como son el "principio de legalidad y la salvaguarda del interés general".

Silván ha trasladado a los diferentes grupos su intención de convocar un Pleno extraordinario para dar las explicaciones y que se "convocará más pronto que tarde", ha comentado el primer edil.

A preguntas de los periodistas, Silván ha manifestado que sólo conoce algunos retazos del sumario de más de 8.000 páginas de la Operación Enredadera que han hecho público los medios de comunicación, ya que como ha recordado es secreto y sólo está disponible para los investigados, "y yo no lo soy", ha recordado.

A pesar de la insistencia de los medios de comunicación, Silván no ha querido dar detalles ni justificar el contenido de las conversaciones hechas públicas con Ulibarri, limitándose a poner ejemplos de cómo algunos empresarios se dirigen a él para preguntarle cuestiones de índole municipal.

"Yo no tengo ninguna capacidad sobre ningún procedimiento y mucho menos sobre una mesa de contratación", ha concluido Silván, quien ha añadido que mantiene un continúo contacto con la dirección del PP sobre ese asunto.