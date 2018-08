Rollán ve contraria al sentido común la instrucción municipal contra los manteros

Madrid, 13 ago (EFE).- El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha considerado hoy que la instrucción interna del equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, a la Policía Municipal sobre la venta ambulante ilegal es "contraria al sentido común".

La Policía Municipal de Madrid ha dictado una instrucción interna donde señala los riesgos de la venta ambulante ilegal y prioriza el patrullaje disuasorio a pie con el objetivo de evitar "ocupaciones intensivas del espacio público" que puedan ser peligrosas.

Según detallan a Efe fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias, esta circular publicada el viernes y firmada por el comisario general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, se lleva preparando varios meses ante los riesgos, "muy puntuales" pero existentes, en las intervenciones contra los manteros.

"Este fenómeno, que está al margen de la ley, cada vez está invadiendo más espacios públicos", en aquellos municipios gobernados por las fuerzas del cambio, como Madrid y Barcelona, ha reconocido Rollán en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a las obras de renovación de la red de abastecimiento del Canal de Isabel II en el distrito de Retiro.

Los propios manteros son, a su vez, "víctimas de redes que generalmente los explotan", ha afirmado el vicepresidente madrileño, quien ha opinado que "no tiene ningún sentido que una Administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de combatir y evitar este fenómeno, se encuentre más cómodo mirando hacia otro lado".

Para Rollán, la instrucción que ha lanzado el equipo de Gobierno de Manuela Carmena a los agentes de la Policía Municipal, "en lugar de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales" busca "que no incordien, que no molesten, que no incidan y que dejen tranquila la venta ambulante ilegal, independientemente de cuál sea el lugar de procedencia o la condición de quienes la practiquen".

El portavoz del Ejecutivo regional ha recordado que hace algún tiempo cuando se estaba produciendo una venta ilegal, independientemente de quién la estuviera llevando a cabo, ya fuera español o de cualquier otra nacionalidad, se intentaba evitar para establecer "unas reglas del juego".

Son numerosas, ha destacado, las asociaciones de comerciantes que están poniendo "el grito en el cielo" por la proliferación del fenómeno de los manteros en algunas calles muy transitadas y turísticas.

"Hay que tener en cuenta que vivimos en un Estado de Derecho con unas reglas del juego, donde lo razonable sería que aquellos que tienen un establecimiento y que pagan sus impuestos (...) no se vean afectados en sus ventas o en su estética", ha manifestado.

Ha lamentado profundamente la ocupación del espacio público por la venta ambulante ilegal, que, a su juicio, puede conllevar problemas de seguridad, además de perjudicar "de manera notable a quienes están atendiendo a sus compromisos a nivel fiscal y legal".

El vicepresidente madrileño se ha sumado a las "numerosas críticas" por las palabras de un miembro del Sindicato de manteros y lateros, Serigne Mbaye, durante el pregón de las fiestas de San Lorenzo, en las que arremetió contra "el racismo institucional maquillado en este sistema de segregación".

Rollán ha señalado que "era bastante previsible que el portavoz de este colectivo cargara las tintas contra los agentes de la Policía Municipal, que velan por nuestra seguridad, como así ha ocurrido".

Desde su punto de vista, "con bofetadas en la cara como las que se están llevando a cabo por parte del equipo de Gobierno de Manuela Carmena a aquellos que velan por nuestra seguridad va a ser muy difícil encontrar un clima de entendimiento y de acuerdo para atender las legítimas reclamaciones de los agentes de la Policía Municipal".