Rollán confía en que la justicia desaloje al colectivo neonazi Hogar Social

Madrid, 13 ago (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha mostrado hoy su confianza en que la justicia desaloje al colectivo neonazi Hogar Social Madrid que ha okupado el edificio que acogía el antiguo Registro de la Propiedad, en el número 72 de la calle Príncipe de Vergara.

El también consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de renovación de la red de abastecimiento del Canal de Isabel II en el madrileño distrito de Retiro.

"Nosotros no hacemos una discriminación con respecto a si los okupas son de una determinada ideología o son de otra", ha indicado Rollán.

Como no podía ser de otra manera, la Comunidad de Madrid respeta el derecho a la propiedad, que corresponde a quien tiene el título, mientras que quien no tiene el título no tiene el derecho de efectuar este tipo de okupaciones de infraestructuras o edificios, ha señalado el vicepresidente.

Ha dicho que espera, desea y confía en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en la interposición de la denuncia por los propietarios para que la justicia pueda ordenar el desalojo con el fin de que se respeten "las reglas del juego".