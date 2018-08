La prensa de EE.UU. se une para desarmar la hostil retórica de Trump contra los medios

Washington, 13 ago (EFE).- Más de un centenar de publicaciones de Estados Unidos se ha unido para crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, que ha llegado a llamar a la prensa "enemigo del pueblo estadounidense".

Por lo menos cien periódicos y revistas del panorama estadounidense publicarán este jueves diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica de Trump contra los medios de comunicación del país, que el mandatario impulsó desde el inicio de su campaña presidencial.

La iniciativa, liderada por el histórico diario "The Boston Globe", ha reunido ya a grandes cabeceras nacionales, como "The Houston Chronicle", el "Minneapolis Star Tribune", "Miami Herald" o "Denver Post", de acuerdo a información de medios locales.

Otros medios de referencia, como "The Washington Post" y "The New York Times", aún no han confirmado su participación públicamente, pero son dos de los diarios contra los que Trump ha cargado de manera concreta en repetidas ocasiones.

El mandatario ha asegurado que estos medios y las cadenas de televisión CNN y NBC, entre otros, citan a "fuentes anónimas que no existen" para elaborar sus noticias y que "inventan historias" para desacreditar su trabajo en el Despacho Oval.

El equipo de Trump ha llegado incluso a impedir el acceso a una actividad en la Casa Blanca a la reportera de la CNN Kaitlan Collins, después de considerar que había efectuado preguntas "inapropiadas" durante la visita del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en julio.

Ante estas acciones, el diario bostoniano decidió dar un paso al frente y liderar una coalición de periódicos que alzarán la voz este jueves a favor de la libertad de prensa, protegida en Estados Unidos por la primera enmienda de la Constitución.

"Proponemos publicar un editorial el 16 de agosto sobre los peligros de los ataques de la Administración a la prensa y pedir a otros (medios) que se comprometan a publicar sus propios editoriales en la misma fecha", señaló el "Globe" en una carta enviada a centenares de publicaciones estadounidenses.

La editora adjunta de la página editorial de "The Boston Globe", Marjorie Pritchard, aseguró este fin de semana a la cadena CNN que espera que la cantidad final de periódicos participantes aumente "en los próximos días".

"La respuesta ha sido abrumadora. Tenemos algunos periódicos grandes, pero la mayoría son de mercados más pequeños, todos entusiasmados por resistir el asalto de Trump al periodismo", agregó Pritchard.

Esta respuesta conjunta llega una semana después de que Trump insistiera en la idea de que la prensa es "enemigo del pueblo estadounidense", una afirmación que ya ha hecho repetidas veces.

"Los medios de comunicación falsos odian que diga que son los enemigos del pueblo solo porque saben que es VERDAD", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Estas continuas referencias ofensivas del presidente hacia la prensa han despertado preocupación entre varias organizaciones internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado su desconcierto y han alertado del peligro que estas críticas despiadadas suponen.

"Estos ataques son contrarios a las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa y el derecho internacional de derechos humanos", señalaron este mes en un comunicado conjunto los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.

Los expertos, además, expresaron su temor a que los periodistas "puedan sufrir actos de violencia" por los comentarios negativos hacia ellos por parte de Trump.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, aseguró este fin de semana que las agresiones verbales del presidente "se están acercando mucho a la incitación a la violencia".

Ante esta situación, la prensa estadounidense mostrará su unión este jueves con la publicación de por lo menos cien editoriales dirigidos a contrarrestar el comportamiento de Trump y a desarmar su hostil retórica contra los medios de comunicación del país.