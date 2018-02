Millet, los Montull y el extesorero de CDC esperan medidas cautelares tras la sentencia del Palau

La Fiscalía no ha concretado si pedirá ingreso inmediato en prisión

Jordi Montull, Fèlix Millet y Daniel Osàcar, principales acusados del 'caso Pala'. Foto: EFE

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona que enjuició el desfalco del Palau de la Música ha citado para este lunes 5 de febrero a los principales condenados, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y Daniel Osàcar, para abordar la petición de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía, que no ha concretado si pedirá su ingreso inmediato en prisión.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la vista pública para dirimir las medidas cautelares que solicita la Fiscalía ante las elevadas penas están convocados los cuatro condenados, sus defensas y las partes acusadoras a las 10:00 horas.

La decisión sobre la petición de cautelares -que todavía no han trascendido- no se tomará el mismo lunes, y el tribunal no tiene plazo de tiempo para pronunciarse.

El tribunal ha condenado al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

La Fiscalía Anticorrupción anunció el lunes 15 de enero, cuando se hizo pública la sentencia, que iba a pedir la celebración de una comparecencia con estos condenados para pedir medidas sobre su situación personal ante "las elevadas penas" impuestas, sin aclarar si pediría su ingreso inmediato en prisión.

En un comunicado, mostró su satisfacción con la sentencia porque "acoge las principales tesis planteadas por el Ministerio Público en el transcurso de la vista oral, y atiende las peticiones de resarcimiento" expuestas en el escrito de conclusiones.

23 millones

La sentencia, que cifra el saqueo en 23 millones de euros, condenó a Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión y a una multa de 4 millones de euros por el saqueo de la institución musical por un delito continuado de malversación y apropiación indebida y delito continuado de tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública.

El tribunal condenó al exdirector administrativo del Palau, Jordi Montull, a 7 años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y blanqueo, y a su hija, Gemma Montull, a 4 años, seis meses y 22 días de prisión, por los mismos delitos.

Además, impuso a Osàcar 4 años y cinco meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad contable, y se reclama el comiso de las ganancias obtenidas por CDC con las comisiones ilícitas por 6,6 millones de euros.

Sentencia

La sentencia consideró probado que Millet y Montull orquestaron un "acuerdo criminal" entre la entidad cultural, CDC y la empresa Ferrovial para cobrar por la concesión de obra pública, y que ambos pactaron con los extesoreros de CDC Carles Torrent (ya fallecido) y Daniel Osàcar --"sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas"-- que Ferrovial entregaría dinero al partido a cambio de que éste garantizase la adjudicación de obra pública anualmente.

El escrito constató que los que fueron máximos responsables del Palau de la Música hasta 2009 idearon una estrategia encaminada a "disponer ilícitamente" de cuantiosos fondos del Palau para gastos particulares y otros fines ajenos por completo a los intereses propios de los entes, llegando a expoliar 23 millones de euros, y que el la dirección del Palau fue ejercida por Fèlix Millet "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico".