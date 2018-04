Chaves, en el juicio de los ERE: "Sabía que en la Junta se daban ayudas sociolaborales, pero no cómo"

Pero cobraba cada final de mes como presidente y era su responsabilidad?, pues supiera o no supiera, que mas bien parece que debía de saberlo, por listo o por tonto, yo creo que mas bien por lo primero, que había de decir él, la condena ha de ser la misma y además ha de servir para advertir a quienes accedan a puestos de responsabilidad que no solo se trata de cobrar y obtener los beneficios inherentes al cargo, si no que lleva aparejado responsabilidades al mismo nivel, de otra forma cualquiera podría desempeñar esa u otra función.