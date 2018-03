Gómez:"Aguirre se está convirtiendo en la gran encubridora de la corrupción interna del PP y del Gobierno autonómico"

22/02/2009 - 14:20

El secretario general del PMS, Tomás Gómez, afirmó hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "se está convirtiendo en la gran encubridora de la corrupción interna de su partido y en el seno del Gobierno autonómico", puesto que "todavía no ha entendido que si hay corrupción en su partido no es culpa ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la policía".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En un acto con militantes socialista en el que también estuvo presente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el madrileño señaló que lo que tiene que hacer la jefa del Ejecutivo es "depurar responsabilidades porque no lo está haciendo".

"Aguirre no quiere que se conozcan las cosas y lo está tapando. ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad? ¿Qué tiene ocultar Esperanza Aguirre? ¿Qué compromisos la unen al señor (Francisco) Granados? ¿Qué compromisos la unen con Alberto López Viejo para que siga siendo diputado? ¿Qué compromisos la unen con el ex alcalde de Boadilla, que todavía es concejal?", se preguntó Gómez.