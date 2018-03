Gallegas.-Touriño ve "posible" la mayoría y aspira a gobernar "sin ataduras" y sin ceder a la "imposición lingüística"

22/02/2009 - 14:52

Critica que Feijóo tiene "un gran fondo de armario" que le permite "travestirse políticamente" de "moderno" y bromea con "el 009 de James Bond"

NOIA (A CORUÑA), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSdeG y candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, rechazó hoy "renunciar" a una mayoría que consideró "posible" y mostró su aspiración de convertirse en presidente "sin ataduras" y sin "pasar por el aro" de la "imposición lingüística".

En un mitin en la localidad coruñesa de Noia ante más de 400 personas que abarrotaban el Teatro Noela, hizo referencia a las encuestas que publican hoy los diarios y aseguró que el PP "está temblando" porque "sabe que no va a gobernar". "Todas las encuestas coinciden en que estamos en condiciones de ganar y vamos a ganar", proclamó.

"No me conformo con ser presidente, quiero todo vuestro apoyo", solicitó a un público que le respondía con aplausos y cánticos de 'presidente, presidente'. "Os pido toda vuestra ayuda, la necesito", insistió, para apelar a una "movilización masiva" que sirva para "seguir modernizando" Galicia. "No os quedéis en casa, no votar es igual que votar al PP", advirtió.

Touriño, quien hoy endureció su discurso de campaña, aprovechó para marcar distancias con su socio de gobierno, el BNG, y explicó a los gobiernos que su proyecto es convertirse en "un presidente sin ataduras" y "con total autonomía" para "construir el proyecto soñado de una gran Galicia" en la que "la transparencia, la honestidad, los derechos y la igualdad" sean "irrenunciables".

"No quiero renunciar a la mayoría, sé que es posible, podemos soñar con la mayoría", enfatizó, para asegurar que no gobernará "a cualquier precio". "Mi precio es alto, y se llama Galicia, y nunca me deberé a nada que no sea Galicia. Porque quiero ser el presidente de todos y sino, no lo seré. Tenéis mi palabra", garantizó.

Acto seguido, el líder socialista dejó claro que no pasará "por el aro" de la "imposición lingüística", porque "las lenguas ni se imponen ni se prohíben", y apostó por una educación "en libertad" y no "doctrinaria" que haga a los gallegos "cada día más cultos, libres e iguales".

"TRAVESTISMO" POLÍTICO

Tras plantear su proyecto de futuro, Touriño se centró en el partido de la oposición y criticó de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, su "travestismo político". "Feijóo anda medio disfrazado de 009, de James Bond", bromeó, aunque ironizó con que el disfraz apropiado para el popular sería el de "fugitivo", porque "anda escapado" de los debates.

Al hilo del Carnaval, evidenció que "los de la derecha tienen un gran fondo de armario", por lo que, en ocasiones, optan por "disfrazarse de modernos, conciliadores y tolerantes". "Desde aquí le recuerdo a las mujeres de Galicia que lo único que hicieron por ellas fue votar en contra de la Ley de Igualdad", apuntó, y recomendó a las féminas votar "por quienes las apoyaron desde el primer día".

Todos esos "disfraces", según Touriño, provocan que su candidato en el País Vasco, Antonio Basagoiti, participase en un debate a cinco, mientras que Feijóo se negó a participar en uno a tres, "como le tocaba". "Debe responder por qué", advirtió el socialista, puesto que los populares aseguran tener "la misma política en toda España".

También aprovechó para criticar el lema del PPdeG --'Empezamos'--, con el objetivo de recordar que Feijóo fue vicepresidente y conselleiro de Política Territorial con Manuel Fraga en la Xunta. "¡Vaya desmemoriado!", ironizó, y alertó de que "la derecha no quiere empezar nada, sino hacer lo que hizo siempre: gobernar para los suyos, apoyar a los que más tienen y olvidarse de los débiles".

Para ilustrar esta afirmación, hizo alusión al cántico de 'Si no eres del PP, jódete, jódete', que utilizaba el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, aunque sustituyó la palabra malsonante por "fastídiate". No obstante, el público que le aplaudía sin cesar y que aprovechaba cualquier momento para piropearle, recordó el vocablo.

"Es burdo, es primario e inadmisible", reprobó Touriño, y consideró que "eso" es lo que "ellos entienden por Galicia". Se situó en el lado opuesto para erigirse en un "presidente leal, de todos y de todas".

CLAVE LOCAL

En el exterior del recinto que acogía el mitin, unas 50 personas se manifestaban contra la construcción de la variante interior de Noia, portando caretas de Touriño y el número 6 de la candidatura socialista por A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, y pancartas en las que tachaban de 'mentirosos' e 'incompetentes' a estos dos aludidos y al propio regidor local, Rafael García Guerrero. Al tiempo, cantaban diferentes versiones de 'A Rianxeira' en las que criticaban a los tres aludidos.

Mientras tanto, en el interior, Touriño aseguraba que "a los que no comparten" el trabajo que está llevando a cabo la Xunta de Galicia se le "explicará de uno en uno", puesto que "hay que ganar la batalla en favor del interés general y no del de cuatro".

Así, dibujó la localidad coruñesa como un "espejo" en el que otros municipios podrán mirarse, puesto que cuenta con una ría "saneada" y con "una buena comunicación" que permitirá llegar a Santiago "en 20 minutos".

"SE VA EL CAIMÁN"

El escenario del teatro noiés fue también utilizado por Lage Tuñas para criticar a los populares y al ex número 1 de su candidatura por Ourense, Luis Carrera, que fue excluido por irregularidades fiscales. "Visitaba mucho las Islas Caimán, y ya sabéis la canción: se va el caimán, se va por la barranquilla", satirizó, y bromeó con que "a la barranquilla" irá Feijóo el 1 de marzo.

Tras los comentarios jocosos que le valieron grandes ovaciones del público, pidió el voto para que Touriño gobierne "con más fuerza" y optó también por desmarcarse de las políticas nacionalistas argumentando que "lo importante no es que los niños lleven mandilones del mismo color", sino que "aprendan inglés". "'Ésa es nuestra política, la de las personas", remachó.

También cargó contra el PP, insistiendo en que "no pueden volver" los que "dejaron al 80% de los niños sin plazas de Educación Infantil", los que "promovían anuncios para que se instalaran empresas en Galicia con el reclamo de los salarios bajos" y los que dejaban los hospitales "sin camas".

"La primera victoria de Touriño fue jubilar a Fraga y cambiar las derechas por los derechos", ensalzó, y pidió que, el 1 de marzo, "se llenen las urnas de puños y rosas" para tener un presidente socialista "cuatro años más". "Pido el voto para seguir construyendo el futuro, para no pagar los libros de texto y para que los niños puedan aprender idiomas en el extranjero", concluyó Lage.