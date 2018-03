Vascas.- Ibarretxe dice que PSOE y PP "sólo" acuerdan juntos "decir no al pueblo vasco" y al nuevo estatuto político

22/02/2009 - 15:34

Exige el fin de ETA porque "quien asesina a nuestros hijos asesina también al pueblo", algo que "saben" en la izquierda abertzale

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Juan José Ibarretxe, denunció hoy que el PP y el PSOE "se llevan a matar en Madrid" con un "terrible espectáculo diario" y "sólo se ponen de acuerdo" para "decir no al pueblo vasco, decir no al nuevo estatuto político, decir no a oír qué es lo que opinamos desde un punto de vista político, decir no a cumplir la palabra que dieron con el Estatuto de Autonomía de Gernika".

Además, exigió el fin de ETA porque "quien asesina a nuestros hijos e hijas asesina también directamente al pueblo", como "saben perfectamente" quienes "están trasladando la petición del voto nulo".

En un acto político celebrado en Getxo (Vizcaya) en el que también intervinieron los presidentes del PNV y de Convergencia Democrática de Cataluña, Iñigo Urkullu y Artur Mas, Ibarretxe recordó los acuerdos de gobierno alcanzados en Cataluña y Navarra, tras los que concluyó que los socialistas "hacen siempre lo contrario de lo que dicen, siempre en función de lo que se mande desde Madrid".

"En las elecciones está en juego si las cosas de aquí las vamos a decidir aquí, entre todos, o las vamos a decidir a 500 kilómetros de aquí. Madrid está hoy a 500 kilómetros de aquí, igual que en el siglo XIV e igual que en el siglo XXV", destacó.

A su entender, populares y socialistas únicamente acuerdan decir no a la transferencia a Euskadi de cuestiones como la seguridad social, las políticas activas de empleo, la política penitenciaria.

Es decir, añadió, "se ponen de acuerdo en todo aquello que suponga recortar la capacidad de decidir en política y en economía en Euskadi" porque "les une el no a Euskadi".

En referencia al candidato socialista, señaló que Patxi López "ha dicho que no hace falta ganar las elecciones para ser lehendakari", por lo que se preguntó con qué apoyos parlamentarios que no sean "los del PP" piensa ser investido como jefe del Ejecutivo vasco. "Además, Basagoiti ya se ha ofrecido públicamente a apoyarle", agregó.

Según Ibarretxe, "no nos podemos llevar a engaño" porque la posibilidad de la mayoría absoluta de PSE y PP es "lo que está ocurriendo con la ilegalización como fondo".

Por otro lado, dirigiéndose a ETA, le pidió que salga "de nuestras vidas para siempre" porque está "impidiendo caminar como pueblo" a los vascos, a la vez que "mancha" su imagen en el mundo, "la imagen de un pueblo pacífico y trabajador".

"Mil veces fuera porque quien asesina a nuestros hijos e hijas asesina también directamente al pueblo. También lo saben perfectamente esto quienes están trasladando la petición del voto nulo", advirtió, para añadir que esta postura es "un elemento central de la posición del PNV como partido político".

En cuanto a la crisis, reiteró la necesidad de afrontarla con "energía" sin olvidar "las estrategias de futuro" basadas en la innovación y las energías renovables.

Sobre estas cuestiones, explicó que se han aprobado partidas de 7.000 millones de euros para innovación y se pretende que, en 2013, todo el consumo eléctrico doméstico provenga de energías renovables.

Tras la visión de un vídeo con preguntas y solicitudes de varios vecinos de Getxo, como es tradicional en los mítines del PNV, Ibarretxe precisó que "defender la identidad o la cultura es también defender la economía" porque "decidir aquí es más bienestar, más capacidad de traer empleo".

El lehendakari también comparó, "sin un gramo de autocomplacencia", los paros del 8 por ciento en Euskadi y del 14 por ciento en el conjunto del Estado, que le llevaron a exigir al presidente del Gobierno central y a sus ministros que "no vengan a dar lecciones" al Ejecutivo vasco.

Asimismo, Ibarretxe tuvo una referencia al pueblo saharaui, que, "como el vasco", tiene "derecho a decidir democráticamente su futuro".

Por último, cuando estamos a mitad de campaña electoral, aseguró que se encuentra "bien física e intelectualmente" y que sólo el que cree lo que dice puede "transmitir credibilidad" e ideas. "Frente al futuro negro que plantea el PSE y el PP queremos hablar de esperanza e ilusión", concluyó.