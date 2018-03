Rajoy dice que Bermejo "liquida la apariencia de imparcialidad de la Justicia" y censura que no haya sido cesado

22/02/2009 - 16:10

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó hoy que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "liquida cualquier apariencia de imparcialidad de la Justicia" y criticó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no le haya cesado "todavía".

BARACALDO (VIZCAYA), 22 (EUROPA PRESS)

"Son las 13 horas y veinte minutos del domingo 22 de febrero del año 2009 y, por sorprendente que pueda parecer, el señor Bermejo todavía no ha sido cesado por el presidente Zapatero, censuró, para añadir que mañana hablará en Lugo y espera "no tener que decir son las once y media del día 23 de febrero del año 2009 y todavía Bermejo no ha sido cesado".

Rajoy, que participó en un mitin en el BEC de Baracaldo (Vizcaya), consideró que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "tiene que ser cesado por ir a cazar gratis, o sea sin pagar, sin licencia, sin seguro, acompañado de alguien que instruye una causa general contra un partido político, de un fiscal, del comisario general de la policía judicial y, además, por reírse de los españoles diciendo que en la finca de patrimonio del Estado de Quintos de Mora pueden cazar todos, cuando el único que caza es él y gratis".

Entre gritos de los asistentes al mitin pidiendo la dimisión de Bermejo, Rajoy recordó que, ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que no iba a tolerar "presiones a nadie". En su opinión, "lo que no podemos tolerar los españoles es un ministro de Justicia que liquida cualquier apariencia de imparcialidad de la Justicia".

Asimismo, consideró que Zapatero "no tiene ninguna autoridad para hablar de esto, porque él ha conseguido algo que resulta verdaderamente sorprendente y que jamás se había producido en la democracia española ni en ninguna democracia europea, que es una huelga de jueces que ya es lo que le faltaba al Gobierno de España".