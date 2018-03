Montilla advierte que no aceptará "acuerdos a la baja" con el Estatut

Montilla & Cía, lo primero que tenéis que hacer es ajustar vuestro sueldo al de los demás gobiernos autonómicos, es decir, dividirlos por 3.



No justifico a CIU, ya que los aumentos salariales se los aplicaron ellos en primera instancia.



Vivo en Catalunya y, por supuesto, quiero que mis impuestos reviertan en mi entorno de forma proporcional a lo aportado. Eso es lo justo y está al margen de nacionalismos e independentismos.



Pero de los políticos catalanes no me fio un pelo. Panda de chorizos. Del famoso 3% de Maragall no se volvió a hablar, sois todos iguales.