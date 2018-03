Leire Pajín dice que el PP busca en las europeas ajustar liderazgos internos

Madrid, 26 abr (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha puesto hoy en duda que el PP sea capaz de creer en Europa cuando "son incapaces de creer en España y en los españoles" y ha considerado que a ese partido sólo le interesan las elecciones europeas "para ajustar liderazgos internos".

Pajín se ha expresado así ante unas 1.500 personas, reunidas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para presentar la candidatura del PSOE y el manifiesto de los socialistas españoles para los próximos comicios europeos.

Junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el cabeza de lista del partido, Juan Fernando López Aguilar, Pajín ha identificado al PP con aquellos "cínicos e hipócritas" que "no ganarán nunca" los comicios porque sólo piensan "en la foto de la noche electoral".

Bajo su punto de vista, el PP afronta la cita del 7 de junio como un plebiscito interno y como una moción de censura contra el Gobierno socialista.

Frente a esa actitud, se ha preguntado por qué el líder del PP, Mariano Rajoy, "no está en casa", después de perder dos elecciones generales contra José Luis Rodríguez Zapatero.

A este respecto, ha subrayado que para los socialistas la victoria no es el 7 de junio, sino que comienza a partir del 8 de junio, con la conquista de más derechos para la ciudadanía.

"Los socialistas no queremos ajustar cuentas, sino una Europa justa, fuerte y solidaria", ha proclamado la dirigente del PSOE, quien ha invitado al PP a resolver sus problemas internos dentro de su partido.

Y ha añadido que deberían empezar por la Comunidad Valenciana y Madrid, porque "da vergüenza cómo gobiernan en esas comunidades".

También se ha referido a las declaraciones en los últimos días del ex presidente del Gobierno José María Aznar, que "ha dicho en voz alta lo que no se atreve a decir Rajoy", y le ha pedido que no dé lecciones de moral a nadie.

Pajín ha apuntado que las políticas neoliberales de Aznar y Bush son las que han conducido a la crisis internacional y ha indicado que si ahora gobernase el PP en España no sólo habría los mismos problemas económicos, sino que las pensiones serían más bajas, habría un recorte de derechos sociales y el despido sería más barato.

En su opinión, el futuro se conquista democráticamente con quienes juegan limpio en política y, "sobre todo, desde la decencia y la moral de un partido que lleva 130 años trabajando por el bienestar y los derechos sociales de este país".

Al acto también asistieron las ministras de Cultura, Ángeles González-Sinde, y de Vivienda, Beatriz Corredor, así como los titulares de Educación, Ángel Gabilondo; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Fomento, José Blanco.