Montilla pide el aval para pactar la financiación en la "hora decisiva"

Barcelona, 26 abr (EFE).- El presidente catalán, José Montilla, ha reivindicado hoy su gestión al frente del Govern con la vista puesta en una alianza tripartita que tiene un proyecto de país hasta 2020 y ha pedido, ante las críticas de CiU, la confianza y el aval de su partido en la "hora decisiva" para pactar la financiación.

Montilla ha reunido a unos 3.000 militantes del partido, sobre todo cuadros del PSC y cargos institucionales, en un acto bajo el eslogan "Fets. President Montilla (Hechos. Presidente Montilla)" para reivindicar su obra de gobierno al frente de la Generalitat en un momento decisivo para el PSC, que afronta la recta final de la negociación de la financiación autonómica.

Para apuntalar el liderazgo de Montilla al frente del partido y del Govern, en el mitin han participado los cuatro jefes de lista de la formación en cada uno de los ámbitos institucionales: el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el cartel electoral en las europeas, Maria Badia, que han alabado el papel del líder autonómico y primer secretario del PSC.

Montilla se ha dirigido al partido y ha advertido: "Ahora hemos llegado a la hora definitiva".

Ha recordado la firmeza de él y del conseller de Economía, Antoni Castells, y ha pedido, como la ministra Carme Chacón, "paciencia" y "unos días más de discreción y de trabajo duro para conseguir lo que Cataluña reclama y necesita para continuar liderando el progreso económico y social de España".

Después de una semana de contactos intensos con el Gobierno central, Montilla cree llegada la hora de "pasar de las palabras a los hechos" y ha subrayado: "Os pido confianza en el Govern de Cataluña".

"Hemos dicho no cuando había que decir no, y no aceptaremos acuerdos a la baja como habían hecho otros, pero también os pido confianza cuando el Govern diga que sí, porque no tengáis ninguna duda de que cuando el Govern dirá que sí será cuando haya un buen acuerdo", ha añadido.

En este sentido, Montilla ha rechazado "lecciones" de CiU porque, ha dicho, "si nos conformásemos en acuerdos como el de 2001 (entre PP y CiU), hace tiempo que lo tendríamos" y "podríamos decir que hemos conseguido cinco o seis veces más que Artur Mas".