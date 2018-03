López Aguilar aboga por un gran pacto social europeo para salir de la crisis

26/04/2009 - 18:58

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, aseguró yo que la salida a la crisis "no será a cualquier coste" y advirtió de que su partido apoyará desde el Parlamento Europeo "amparando y protegiendo a quienes lo pasan pero" y mejorando el modelo de crecimiento buscando un gran pacto para una nueva estrategia económica y social en el marco europeo, comprometida también*con los Objetivos del Milenio. "Este partido lo vamos a ganar", auguró.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, aseguró yo que la salida a la crisis "no será a cualquier coste" y advirtió de que su partido apoyará desde el Parlamento Europeo "amparando y protegiendo a quienes lo pasan pero" y mejorando el modelo de crecimiento buscando un gran pacto para una nueva estrategia económica y social en el marco europeo, comprometida también*con los Objetivos del Milenio. "Este partido lo vamos a ganar", auguró.

López Aguilar aprovechó el acto de presentación de la candidatura socialista para la convocatoria del próximo 7 de junio, para reivindicar que este equipo "se va a dejar la piel" para que los "valores progresistas" ganen las elecciones al Parlamento Europeo, como hace seis meses hicieron en las presidenciales de Estados Unidos, de la mano de Barack Obama, pues Bruselas será el foro "más decisivo del mundo" en un mundo que sufre los estragos de la crisis global.

"PARADOS ENTRE NUESTROS SERES QUERIDOS"

En este sentido, incidió en que la los socialistas les "importan muchísimo" las personas de carne y hueso que sufren la actual coyuntura "planetaria" tras perder su empelo. "Su angustia y temor es la nuestra, sabemos lo que es pasar por eso, porque ¿quién de nosotros no tienen un ser querido que esté pasando por esto?", preguntó a los más de 1.500 militantes y simpatizantes congregados.

López Aguilar aseguró que "ningún país es inmune" a esta situación pero la diferencia está en esta respuesta. "La izquierda no abandona nadie a su suerte", señaló, postura que contrapuso a la de la "derecha" hacia la que se ha "escorado" Europa, lo que explica la propuesta de la directiva de 65 horas. Sobre esta cuestión, insistió en que "ha hecho falta un Grupo Parlamentario Socialista fuerte", encabezado por el eurodiputado Alejandro Cercas, para "devolver a la casilla de salida esta propuesta", argumento en el que coincidió con la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín.

DA LAS GRACIAS A AZNAR

Por otro lado, el dirigente socialista "agradeció" al ex presidente del Gobierno del PP, José María Aznar, que haya explicado "mucho mejor" que el líder actual del partido, Mariano Rajoy, a explicar el programa real de los 'populares' con sus propuestas reforma laboral y contención del gasto público. Asimismo, apuntó en tono irónico que la foto que Aznar se hizo con los ex ministros de su primer Ejecutivo de 1996, es un regreso al pasado a un Gobierno que firmó un pacto de sangre con el ex presidente estadounidense George W. Bush e hizo cuanto pudo por dividir Europa.

"Gracias por aclarar tanto con tan poquito esfuerzo", incidió López Aguilar, quien aseguró que el PP representa a la derecha "más beligerante y retardataria" hacia los avances sociales, como la lucha por la igualdad, contra la violencia de género, así como al hacer frente al cambio climático y potenciar la lucha contra el cambio climático. Lo que esta en juego es la Europa de los mercaderes contra la Europa social.