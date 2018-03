Rajoy dice que el principal problema de la economía es la falta de credibilidad

Melilla, 25 may (EFE).- El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el principal problema de la economía es la falta de credibilidad, por lo que ha abogado por recuperarla para salir de la crisis.

En un acto electoral de su partido en Melilla, Rajoy ha considerado que el nuevo modelo de crecimiento sostenible, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) no es creíble, ya que no es más que una medida de un Gobierno que "no sabe por dónde va".

El líder del PP ha señalado que lo que resulta "insostenible" en España es el crecimiento del paro, por lo que ha abogado por apoyar a las pequeñas y medianas empresas que, ha dicho, son las que generan empleo.

En opinión de Rajoy, las cosas "se pueden y se deben hacer de otra forma", por lo que ha calificado como "urgente" llevar a cabo una reforma fiscal.

"Por sus obras los conoceréis, y ya conocemos cuáles son las obras del Gobierno de España", ha ironizado el líder del PP, quien ha aseverado, pasando del Evangelio al refranero, que "se coge antes a un mentiroso que a un cojo".

Rajoy ha acusado al Ejecutivo de Zapatero de "engañar a los españoles", al tiempo que ha resaltado que las medidas que se han ido tomando no han dado ningún resultado, ya que todo se ha hecho en base a "cuentos, propagandas, anuncios y titulares para los periódicos que quedan en nada".

Según el líder del PP, la primera premisa para recuperar la confianza de los españoles y de la economía es "no mentir".

"Los bancos no le prestan a la gente por un problema de confianza, muchos inversores no invierten porque no sabe lo que puede pasar en el futuro y mucha gente no consume por la incertidumbre que general el Gobierno de Zapatero", ha dicho.

Ha recordado que, cuando llegó Zapatero al Gobierno, se encontró con una tasa de paro del 11 por ciento, mientras que ahora se ha alcanzado casi el 20 por ciento.

Rajoy ha abogado por una política de austeridad y ha señalado que "ahora más que nunca, cuando todo el mundo se aprieta el cinturón, es el momento de que las administraciones se aprieten el cinturón y no nos hipotequen ni nos endeuden de cara al futuro".

"Ahora es el momento de ayudar a los emprendedores, a las pymes, a los autónomos", que son la base de la creación de empleo en España, ha añadido.

Rajoy ha manifestado que en España las medidas que se están tomando para salir de la crisis no están ayudando a mejorar la situación, sino que están provocando "un lío".

En este sentido, ha aludido a las ayudas a la compra del automóvil y ha considerado necesario establecer un "precio único" para evitar que haya "un trasiego" entre los españoles, que tengan que ir a comprarse un coche en una determinada comunidad autónoma en función del precio.

Además, ha censurado la medida de acabar con la desgravación por la compra de vivienda en 2011 para motivar un movimiento en el mercado inmobiliario, y ha asegurado que si en España no se venden viviendas es por el paro, porque no hay dinero o por las dificultades para conseguir una hipoteca.

Rajoy ha insistido en la necesidad de llevar a cabo importantes reformas para salir de la crisis, algo que, ha dicho, sólo va a ser posible con un Gobierno del PP.

"España está hoy en un proceso de cambio político", ha argumentado el líder popular, quien ha considerado necesario continuar el cambio iniciado en Galicia en los próximos comicios europeos, siguiendo luego con los comicios municipales y autonómicos, para acabar en las próximas generales.