Gripe Hoyo.- AUME dice que la gestión es "caótica" y "desastrosa" y que también hay responsabilidades en esfera política

25/05/2009 - 18:37

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) aseguró hoy que la gestión del brote de Gripe A en la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército de Tierra es "absolutamente caótica" y "desastrosa", al tiempo que subrayó que también hay "responsabilidades" en el ámbito de la esfera política, además de las militares.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hay una gestión absolutamente caótica y desastrosa de esta cuestión. No es comprensible que, después de la que ha caído estos días, nos hayamos enterado hoy de que había gente de otras unidades que podía estar afectada y de que no se ha tomado ninguna prevención con ellos hasta hoy", indicó, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la asociación profesional castrense, Mariano Casado.

Preguntado por la cuarentena impuesta en la Base de la UME en El Fresnal (León) ante la posibilidad de que algún militar se hubiera contagiado en la Academia de Ingenieros, el dirigente asociativo aseguró que "nadie puede discutir" que el brote de Gripe A en la base de Hoyo de Manzanares (Madrid) "es un problema de alcance nacional". "Por tanto, requiere explicaciones de los que tienen responsabilidades en tema de defensa de carácter nacional, que son ineludibles y que deberían producirse de forma inmediata y urgente", añadió.

"¿Cómo podemos explicar a esos militares que ahora se ven privados de libertad que han podido trasladar ese problema sanitario a su entorno familiar?. ¿Cómo les explicamos nadie les dijera nada y que no se tomasen otras prevenciones y se les permitiese desplazarse como si no pasara nada?. ¿Cuál es la situación?. ¿Quién es el responsable?", planteó.

Casado afirmó que la aparición de posibles nuevos casos en una base militar distinta a la de Hoyo de Manzanares hace "evidente" que "hay otro tipo de responsabilidades que trascienden de lo estrictamente castrense para incardinarse en la esfera del ámbito más de la responsabilidad política y de gestión política a nivel nacional".

Consultado por la visita de la ministra de Defensa a la Academia de Hoyo, incidió en que lo importante es adoptar decisiones de gestión y no desplazarse a ver unidades militares. "No se trata tanto de visitar a las unidades, sobre todo de esa forma, como de tomar decisiones. Para tomarlas no hace falta desplazarse a la unidad, lo que hace falta es tener la capacidad de gestión y liderazgo que un Ministerio como el de Defensa exige", indicó.

Por último, hizo hincapié en que las visitas realizadas por Chacón a Hoyo de Manzanares y al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla no representan "una forma de dar razón de este problema que si por algo se tiene que caracterizar, es por gestión transparente y por información plena".