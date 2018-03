7-J.- Pajín destaca la "gestión intachable" de los socialistas frente a la "talla moral" de Fabra, Trillo y Camps

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, destacó hoy la "gestión intachable de servicio público" de sus compañeros socialistas y la contrapuso a los "teloneros" que elige el líder del PP, Mariano Rajoy, personas de la "talla moral" del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el ex ministro de Defensa y diputado nacional, Federico Trillo, o el presidente valenciano, Francisco Camps.

Durante un acto con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio en Utebo (Zaragoza), la secretaria de Organización del PSOE enfatizó que está "muy bien rodeada" en su partido, mientras que Rajoy "no puede decir lo mismo", ya que, subrayó, "elige de teloneros a políticos de la talla moral de Fabra, Trillo y Camps".

Acompañada del alcalde de la localidad zaragozana, Miguel Dalmau, de la europarlamentaria Inés Ayala y del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, la dirigente socialista acusó a los 'populares' de buscar la "impunidad" a través "de la amenaza a la justicia y la insidia hacia sus adversarios".

El PP, aseguró, "ataca e intimida a los jueces, a los fiscales, a la policía judicial y a los periodistas que investigan una supuesta trama de corrupción" y "apoya, jalea y homenajea a los presuntos corruptos".

En la misma línea, la 'número dos' del PSOE enfatizó que el PP "tiene derecho a defenderse" pero no "a hacer daño a la democracia" y, en esta línea, recordó que entre todos hemos creado un Estado de Derecho "garantista" y la ley "se aplica a todos los ciudadanos por igual". "No pueden pretender --los populares-- que no se aplique a miembros del PP que han cometido supuestos casos de corrupción", dijo Leire Pajín.

Por todo ello, la dirigente socialista se mostró convencida de que, "a pesar de los amenazas e insidias", el próximo 7 de junio la ciudadanía votará "por la justicia, la igualdad y la solidaridad".

En esta línea, animó a los militantes y simpatizantes socialistas a salir a la calle y explicar a los ciudadanos que "precisamente en estos momentos duros y difíciles" hay que ser capaz "de ampliar la voz progresista y solidaria en el Parlamento Europeo".

Por último, la secretaria de Organización también tuvo unas palabras de reconocimiento para el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, a quien le agradeció que "arrime el hombro con el Gobierno de España" y que haya sido capaz de colocar a los aragoneses "a la cabeza de España en bienestar y desarrollo social".