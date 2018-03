Los expertos creen que la seguridad no puede anteponerse al Estado de Derecho

Santander, 29 jun (EFE).- Ex jefes de Estado, ex ministros y expertos en seguridad y terrorismo han coincidido hoy en Santander en que la actuación de los gobiernos tras el 11-S no fue la correcta, porque han reconocido que la seguridad nunca debe suponer abandonar los principios del Estado de Derecho.

El ex primer ministro de Rumanía Petre Roman se ha preguntado si la amenaza más grande es el terrorismo o la reacción en contra de ese terrorismo, mientras que el ex presidente de la República de Mauricio Cassam Uteem ha asegurado que algunas democracias occidentales utilizaron "esta lacra" para llevar a cabo acciones "no muy diferentes de las de los terroristas".

Ambos han insistido en que "siempre" hay que mantener los principios del Estado de Derecho, algo a lo que el ex ministro israelí Shlomo Ben Ami ha sumado la "macropolítica" como la vía "más lógica y rápida" para apoyar cualquier resolución de conflictos.

Sin embargo, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha reconocido que "la tentación" está en el hecho de que "la lista de Premios Nobel de la Paz esté llena de hombres de guerra", entre los que se ha referido a Shimon Peres, Henry Kissinger, Theodore Roosvelt, Anuar El Sadat o Menahem Begin.

El Club Madrid reúne desde hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a estos ex jefes de Estado y de gobierno y a expertos políticos y legisladores para analizar cómo se puede compaginar el Estado de Derecho, con el imperativo de seguridad y la lucha internacional contra el terrorismo.

Petre Roman ha opinado que la respuesta a los atentados del 11-S por parte del gobierno de George W. Bush tuvo resultados en muchos casos "desastrosos", ya que ha insistido en que el trabajo en este sentido debe ser político y la respuesta "también política".

Y cree que es lo que está intentado hacer ahora Barack Obama, "separando a los terroristas de las comunidades" y poniendo de relieve que éstos no representan a los ciudadanos de los lugares de donde proceden. En ese camino, ha resaltado también la importancia de la colaboración del mundo árabe para identificar a los verdaderos terroristas.

El ex primer ministro rumano ha recordado que la "mala" utilización de "todos los recursos" del Estado de Derecho puede llevar a "un estado del terror", en el que los ciudadanos crean que sus gobiernos no defienden sus derechos.

Ben Ami ha apuntado, además, que hoy no existen victorias, sino que "siempre hay guerra después de la guerra" y ha puesto como ejemplo la situación en Irak.

En este sentido, se ha preguntado cuál es la legitimidad de que un estado intervenga contra otro y dónde está el límite de la soberanía de un país, porque ha asegurado que la autoridad que un estado tiene sobre sus ciudadanos "no es una licencia para matar".

El ex ministro israelí ha opinado que para contribuir a la seguridad y la lucha contra el terrorismo hay que "fortalecer" la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos, aunque teniendo en cuenta, ha dicho, que la acción militar "debe ser el último recurso".

"Por mucho que aborrezcamos el terrorismo, se debe mantener la visión general de que en las medidas para luchar contra el terrorismo se deben aplicar principios democráticos y se debe respetar el Estado de Derecho", ha apostillado el ex presidente de la República de Mauricio.

Casam Uteem ha recriminado que algunas democracias occidentales hayan hecho "lo contrario" y, tras poner como ejemplo a Estados Unidos, ha recordado que la administración Bush no dudó, "e incluso hoy justifican sus acciones", de emprender una guerra en Irak "desafiando" a la comunidad internacional.

Por ello, el ex presidente ha insistido en que el Estado de Derecho es el "marco apropiado" para luchar contra el terrorismo y no "la fuerza".

La directora general de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Carmen Buján, ha pedido reflexionar sobre en los motivos que llevaron, tras el 11-S, a equivocarse "en cuanto al trato al terrorismo" y ha opinado que la solución no está, como hicieron algunos gobiernos, en "luchar contra el terror con más temor".