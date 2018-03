Blancos quedaron bien posicionados para elecciones de octubre

Montevideo, 29 jun (EFE).- La señal de unidad dada por el opositor Partido Nacional de Uruguay al conformar inmediatamente después de las elecciones internas su fórmula para las elecciones generales de octubre le deja mejor posicionado que el Frente Amplio, coincidieron hoy varios analistas.

El ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y el senador Jorge Larrañaga, ganador y derrotado, respectivamente, en las elecciones internas del domingo, anunciaron inmediatamente después de conocerse los resultados que en octubre lucharán juntos en las urnas para que su partido pueda volver al poder.

El anuncio de que Larrañaga, que obtuvo el 42,76 por ciento de los votos de la interna, acompañará a Lacalle (52,42 por ciento) en la fórmula presidencial "fue una vuelta de tuerca inesperada", destacó hoy el politólogo Adolfo Garcé.

El analista sostuvo que si bien todo parecía indicar que la fórmula presidencial nacionalista demoraría unos días, los blancos "dieron el batacazo" (gran sorpresa), lo que les da "un empuje tremendo", un "fantástico punto de partida hacia octubre", agregó en declaraciones a la página digital del diario El Observador.

En el mismo sentido, se expresó el politólogo Daniel Chasquetti. "Esto nos habla muy bien del Partido Nacional, de Lacalle y de Larrañaga, porque nos sorprendió a todos", subrayó.

"Están dando una señal de unidad y le están metiendo una muy fuerte presión al Frente Amplio", dijo el declaraciones al Canal 12 de televisión.

El analista señaló que "cada minuto que pierda el Frente Amplio en arreglar la fórmula va a ser ventaja para el Partido Nacional, sin duda", indicó.

Hace cinco años Larrañaga venció a Lacalle en las internas y luego perdió las elecciones nacionales frente al actual presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio.

"Me tocó ganar y me tocó perder", dijo anoche Larrañaga, quien hizo referencia al "sentido del deber y al amor al partido y a la patria, para anunciar que acompañará "a Luis Alberto en la fórmula".

En el Frente Amplio, el ganador de las internas fue el senador, ex guerrillero y ex ministro Jose Mujica, más radical que su rival, el ex ministro de Economía Danilo Astori, de los dos el que tenía el apoyo del presidente Vázquez.

Con el 71 por ciento de los votos emitidos ya cotejados por la Corte Electoral, Mujica ganó con el 52,42 por ciento, Astori obtuvo el 39,57 por ciento y Marcos Carábula, intendente (alcalde) de Canelones, que también aspiraba a ser candidato, el 7,96 por ciento.

En Montevideo, donde reside la mitad de los 3,4 millones de habitantes del Uruguay, Astori le ganó a Mujica.

Tras conocerse los resultados, Mujica repitió en varias ocasiones que el ex ministro de Economía es un "compañero muy valioso" y le tendió la mano para que aceptara integrar la fórmula junto a él, pero Astori, que antes de las elecciones no quiso referirse a esa posibilidad, dijo que pondrá "ciertas condiciones".

En el Partido Colorado, tal como se descontaba, la victoria de Pedro Bordaberry fue amplia con el 72,17 por ciento, frente al 15,59 por ciento del diputado José Amorin Batlle y el 11,34 por ciento del ex vicepresidente Luis Hierro López.

Otro bien augurio para los "blancos" en las internas de ayer fue que casi la mitad de los uruguayos que participaron eligió hacerlo en ese partido.

Cada elector solo podía participar en la elección del candidato presidencial del partido de su preferencia y fueron más los que votaron en el Partido Nacional que en el gobernante Frente Amplio.

Del total de votos emitidos ayer, el 49,80 por ciento corresponden al Partido Nacional, el 36,71 al Frente Amplio, el 12,79 al Partido Colorado y el 0,33 al Partido Independiente, según dijo a Efe el ministro de la Corte Electoral Edgardo Martínez Zimarioff, cuando se había escrutado el 71 por ciento.