Rosa Díez cree que el "atropello democrático" de la ley catalana de educación debería llegar al Tribunal de Estrasburgo

19/07/2009 - 11:18

No prevé más negociaciones con ETA y aspira a ser tercera fuerza nacional en las autonómicas

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, arremete duramente con la Ley de Educación de Cataluña (LEC) porque, a su juicio, supone "un atropello democrático de enorme gravedad". Tanto que considera que la norma debería ser estudiada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Díez defiende que la LEC, que reduce a dos las horas lectivas en castellano, "conculca derechos fundamentales" como la libertad o la igualdad. "Es una barbaridad desde el punto de vista democrático porque hay artículos de la Constitución, los que recogen derechos fundamentales, que son innegociables", subraya.

Pero, para la representante de UPyD en el Congreso, resulta mucho más grave no que la norma la formule un gobierno autonómico, en este caso el catalán, sino que la misma sea apoyada por el Ejecutivo central, lo que, según sus propias palabras, "la convierte en una aberración de una dimensión muchísimo mayor".

A su juicio, la ley educativa catalana supone un "atentado" contra los derechos humanos que, según destaca, "no son partidarios ni ideológicos", y cree que la norma sería susceptible de ser estudiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este punto, la parlamentaria vasca confía en que "quien tenga la capacidad" de denunciar esta cuestión la lleve a Estrasburgo porque, según defiende, "sería muy bueno un pronunciamiento" al respecto.

ESTUDIAN IR AL DEFENSOR DEL PUEBLO

En cualquier caso, y a nivel nacional, Rosa Díez garantiza que su formación dará la batalla contra la citada ley. De momento, están estudiando alguna vía de legitimidad para recurrir el asunto ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

No obstante, en caso de no poder abrir esa posibilidad, el partido de Rosa Díez pretende apoyar "desde fuera" las iniciativas que en este sentido están ya poniendo en marcha diversos movimientos cívicos y asociaciones para presentarlas ante el citado organismo.

Además, la líder de UPyD avanzó que a la vuelta de las vacaciones estivales, su primera pregunta al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja versará sobre esta cuestión.

"Haremos lo que esté en nuestras manos porque los ciudadanos deben de ser conscientes de que no estamos hablando de un tema de lenguas, sino de derechos ciudadanos --asegura--, y cuando nos despistamos y miramos para otra parte, pensando que estamos hablando de un debate sectorial, pasan cosas terribles".

Sobre la oferta de estabilidad institucional que el PNV ha ofrecido recientemente al PSOE en el País Vasco, comunidad en la que UPyD logró un escaño en las pasadas elecciones autonómicas, Díez quiere creer que dicha propuesta "no lleve implícita" la ruptura del acuerdo de colaboración suscrito por socialistas y 'populares' vascos.

QUIERE CREER EN LÓPEZ

"Quiero creer eso, a ver si así se lo creen ellos mismos y verdaderamente, aunque algunos de los miembros del PSOE tengan alguna duda --en referencia al secretario general del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina--, son conscientes de que esta es una oportunidad histórica en términos de construir la alternativa en el País Vasco".

En este sentido, considera que en el País Vasco "vendría muy bien" que al acuerdo institucional se sumen "cuantos más" mejor porque la situación de la comunidad desde el punto de vista económico, social y de lucha contra el terrorismo "requiere amplísimos apoyos que no tienen por qué conllevar gobiernos de concentración".

"Espero del PNV que sea consciente de esto, y del PSE-EE que mantenga el acuerdo de gobierno (...) por encima del cálculo partidario y, por ende, su oferta a los ciudadanos de ser alternativa", la representante de UPyD en la Cámara Baja. "Quiero creer que no escucharán cantos de sirena y que van a ser capaces de ser verdaderamente alternativa", apostilla.

En su opinión, si el Ejecutivo de Patxi López "quebrase al poco de nacer", los ciudadanos podrían llegar a pensar, como dicen los nacionalistas, "que en Euskadi no hay posibilidad de gobierno sino es con el PNV dentro". Y eso, añadió, "no es verdad".

EL FINAL DE ETA PODRÍA HABER ESTADO HOY MÁS CERCA

Preguntada sobre si sospecha que podría un nuevo intento de negociar con ETA por parte de los socialistas, Rosa Díez lo niega categóricamente. Según argumenta, tanto el PSOE como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saben que fue "un enorme error" en términos democráticos negociar con la banda terrorista, pero "no porque no salió bien, sino porque no podía salir bien".

"Aunque jamás lo reconozcan públicamente, ellos son conscientes de que eso debilitó la democracia y que fue muy negativo", sostiene Díez, quien considera incluso que si los socialistas no hubieran iniciado esa negociación, "el final de ETA estaría hoy mucho más cerca".

UPyD, BIEN POSICIONADA PARA LAS AUTONÓMICAS Y LOCALES

Con respecto a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2011, Díez asegura que UPyD estás "muy buen posicionada", a tenor de los resultados conseguidos en las elecciones europeas del pasado 7 de junio, y augura que se convertirá en la tercera fuerza política a nivel nacional en esos comicios.

Ello significaría que su partido, según subraya, podría adquirir un papel "determinante" --"y eso PSOE y PP lo saben", apunta-- en la formación de los gobiernos autonómicos y municipales de aquellas comunidades sin nacionalismos. Eso sí, quiso dejar claro que los miembros de la formación no van a negociar cuotas de poder en esos futuros ejecutivos, sino "políticas". "No tenemos ninguna prisa en tocar poder clásico, pero sí en tener influencia política", apostilla.

Rosa Díez agregó que UPyD será "muy cuidadosa" a la hora de hacer las listas para esos comicios autonómicos y locales, y que no se presentará en todos los sitios de España, aunque pueda. Sólo lo harán en aquellos lugares con una organización que lleve al menos un año de andadura.