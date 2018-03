Financiación.- Duran cree que empresarios y sindicatos aceptan el acuerdo inducidos por Castells

El portavoz de CiU en el Congreso y secretario general de la federación, Josep Antoni Duran, aseguró que las patronales y los sindicatos aceptan el nuevo modelo de financiación autonómica inducidos por lo que "subjetivamente" les explica el conseller de Economia de la Generalitat, Antoni Castells.

En una entrevista del 'Avui' recogida por Europa Press, Duran consideró que la Cámara de Comercio y Foment del Treball, así como los sindicatos, tienen "suficiente criterio para tener una voz propia y no inducida por el conseller", por lo que les instó a que lean las 76 páginas del acuerdo.

Según Duran, existe "excesiva sintonía" entre algunas de estas entidades y el conseller, ya que a lo largo de la negociación "se ha puesto en evidencia que se han dado cifras y después han sido asumidas por el conseller".

"Dudo que los empresarios que representan la Cámara de Comercio y Foment estén de acuerdo con la valoración que hacen por falta de un conocimiento profundo del documento", opinó.

Duran les alertó de que, "aplaudiendo un mal acuerdo, están avalando una nueva edición del tripartito", y se mostró preocupado porque patronales que en privado expresan una posición crítica con el tripartito "por lo que ha significado de paralización del país", después aplaudan "tan fácilmente" el acuerdo.

El líder de Unió consideró que el acuerdo de financiación "no tiene nada que ver con lo que dice el Estatut" aunque mejora el anterior modelo, especialmente porque se incrementa la cesión de impuestos, y puntualizó que no les "temblarán las piernas" aunque se queden solos en su postura.

Señaló que no quieren un pacto estable con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que "es evidente" que hay a quien le gustaría. Así, explicó que no tienen una relación "normalizada" con el presidente, y que deciden su posición en función de sus propios intereses.

"El tacticismo del PSOE en estos momentos es insuperable, se trata de pasar el día", dijo Duran, que apuntó que "es difícil aceptar los cantos de sirena cuando el Gobierno no está dispuesto a hacer nada para salir de la crisis".

En este sentido, lamentó que Zapatero no suscriba ninguna medida en la que no estén de acuerdo patronal y sindicatos porque "cuando el diálogo social no da frutos, el Gobierno se tiene que mojar".