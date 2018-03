Gürtel.- El PPCV dice que el Gobierno debe explicar las filtraciones porque si no "demostrará su 'valencianofobia'"

19/07/2009 - 14:05

La vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, señaló hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "deben de explicar inmediatamente por qué se están filtrando interesadamente parte de investigaciones judiciales que tienen como único objetivo desprestigiar a autoridades valencianas". En su opinión, si no dan explicaciones y no abren una investigación interna "demostrarán su 'valencianofobia' y el poco respeto que tienen a esta tierra".

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Torrado se expresó en estos términos en un comunicado en relación con la información que publica hoy el diario El País, que señala que Álvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la 'trama Gürtel' en Valencia, habría revelado en una llamada telefónica interceptada por la Policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Al respecto, aseguró que estas informaciones son "totalmente falsas" pero indicó que "interesadamente alguien ha filtrado para hacer daño a Rita Barberá, al PP y a los valencianos".

La vicesecretaria de Comunicación señaló que las explicaciones posibles sobre la información aparecida "son muy turbias y oscuras". Por una parte, según Torrado, "este es un tema que no está judicializado y del que no tiene conocimiento el TSJ de Valencia, por tanto, se ha estado durante siete meses investigando irregularmente a una aforada valenciana".

Otra de las posibilidades es que "las grabaciones se guardaran en un cajón y se hayan recuperado días después de que Barberá libremente hiciera declaraciones que no han debido de gustar mucho al Gobierno", resaltó. "Estas grabaciones se habrían recuperado con el único objetivo de desprestigiarla y, por tanto, estaríamos ante una situación gravísima que atenta contra los principios democráticos de la libertad de expresión", indicó Torrado.

La dirigente popular subrayó que desde hace meses "sufrimos un acoso reiterado y una serie de filtraciones que tienen un único objetivo, desprestigiar a los populares de la Comunitat Valenciana, nunca en democracia se había vivido una situación similar y exigimos que se depuren responsabilidades inmediatamente, ya está bien de medias verdades, medias tintas y de ponerse de perfil como si este tema no fuera con el gobierno. Zapatero debe dar ya una explicación".

Por último, aseveró que "todos en el PP apoyamos a Rita Barberá en estos momentos, porque no vamos a dejar que empañen el nombre de la alcaldesa de Valencia con unos métodos que son de todo excepto claros y transparentes".