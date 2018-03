Políticos hondureños piden moderación y flexibilidad en el diálogo

Tegucigalpa, 19 jul (EFE).- Políticos y analistas hondureños pidieron hoy moderación y flexibilidad a las comisiones del depuesto presidente Manuel Zelaya y del actual gobernante, Roberto Micheletti, en el diálogo que mantienen en Costa Rica para resolver la crisis política de Honduras.

Las comisiones continúan hoy el diálogo que comenzó ayer cuando el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el proceso, presentó una propuesta de siete puntos.

Entre ellos se encuentran la restitución condicionada de Zelaya en la Presidencia, un Gobierno de reconciliación, amnistía política, adelanto de las elecciones de noviembre y verificación internacional.

Los representantes de Zelaya aceptaron la propuesta, en principio, mientras que los de Micheletti pidieron tiempo para efectuar consultas y apuntaron que no se ha llegado a ningún acuerdo.

"Las partes deben tener un grado de flexibilidad, si se va a una negociación deben ir entendidos de que tienen que ceder en algunos aspectos", dijo a Efe el presidente del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD), Jorge Aguilar.

El dirigente político demandó "sensatez" a ambas partes para superar la crisis, causada por el derrocamiento de Zelaya por parte de los militares y la designación de Micheletti por el parlamento, el 28 de junio pasado.

Aguilar enfatizó que las partes "no deben pensar en regresar o en quién se queda en el poder", sino en el país.

"Quienes estamos siendo afectados somos los hondureños y la imagen de Honduras", agregó.

El candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Felícito Ávila, subrayó que quien insista en "defender su posición personal o de grupo se estaría equivocando", y pidió que cualquier acuerdo "que se logre sea en el marco de la Constitución".

El analista político Jorge Yllescas destacó a la prensa la importancia de que, a pesar de las posiciones distantes de las partes, el diálogo continúe.

"No me extraña que las negociaciones se estén prolongando porque son posiciones antagónicas", pero "lo importante es que no se vayan a romper y continúen hoy e incluso, si hoy no se llega a un acuerdo, deben continuar", remarcó.

El ex candidato presidencial del PINU-SD Olban Valladares señaló que no solo los participantes en el diálogo con Arias, sino también todos "los líderes del país -empresariales, religiosos y políticos- deben tener una moderación muy grande".

Marvin Ponce, diputado del izquierdista partido Unificación Democrática, consideró que el hecho de que "el presidente Zelaya se siente con los golpistas a negociar ya es demasiado, es mucha concesión".

Ponce destacó que el pueblo hondureño y los movimientos sociales que han planteado una resistencia popular para lograr su regreso al poder no solamente exigen "la vuelta de Zelaya, sino una nueva Constitución".