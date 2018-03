El "orteguismo" celebra hoy a Daniel Ortega, según una ex guerrillera sandinista

Managua, 19 jul (EFE).- La ex guerrillera y ex ministra sandinista Dora María Téllez dijo que el "orteguismo" celebra hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y no el 30 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

"Los sandinistas celebramos la Revolución Popular y el 'orteguismo' celebra a Daniel Ortega. Esa es la diferencia", dijo hoy a Efe Téllez, quien estuvo el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado del poder hace 30 años.

"Orteguismo" es el término que utiliza Téllez, fundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), para calificar a los que siguen a Ortega, principal dirigente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Según Téllez, los sandinistas celebran hoy el hecho de que la revolución haya abierto las puertas a la transición democrática y las puertas "a los más pobres de Nicaragua para organizarse, movilizarse y luchar por sus derechos".

Observó, sin embargo, que la facción del sandinismo que identificó como "orteguismo" y calificó de "ilegítima" pretende "arrogarse los símbolos del sandinismo" y la conmemoración del 30 aniversario de la Revolución Popular.

"El camino del 'orteguismo' es un camino de corrupción y abandono de los principios del sandinismo", cuestionó la que fue presidenta del MRS y antes ministra de Salud en el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Téllez, que el año pasado protagonizó una huelga de hambre de trece días contra el Gobierno de Ortega, consideró que el "orteguismo" ha destruido "prácticamente, incluso, al propio FSLN".

"Ya no existe su institucionalidad, ni su directiva", añadió la dirigente opositora, para quien Ortega busca en el acto de hoy "legitimarse, porque él sabe que tiene carencia de legitimidad política".

El FSLN celebra hoy el 30 aniversario de la acción armada que el 19 de julio de 1979 derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, con un acto al que no asiste gran parte de los dirigentes históricos.

No asistirán tres de los nueve "comandante históricos" del FSLN: Víctor Tirado López, Henry Ruiz y Luis Carrión, quienes militan ahora en la disidencia sandinista por diferencias con Ortega en la forma en que ha conducido al partido, en el poder desde enero de 2007.

Tampoco asistirán el ex jefe del ejército popular sandinista Humberto Ortega, hermano del mandatario, quien se mantiene alejado de la política, al igual que Jaime Wheelock, y otros antiguos "comandantes".

Otros ausentes serán el escritor Sergio Ramírez, vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista y crítico de Ortega; el ex jefe del Ejército Joaquín Cuadra Lacayo, alejado de la política y quien participó en una acción armada para liberar, entre otros, al actual presidente cuando llevaba siete años y un mes como prisionero de Somoza.

Asimismo, los conocidos cantautores Carlos y Luis Mejía Godoy, y el ex alcalde de Managua Dionisio Marenco, entre otros, estarán ausentes.

El 19 de julio es un día de fiesta nacional que se celebra desde 1980, cuando fue decretado por el primer Gobierno sandinista para recordar el derrocamiento de la dinastía de los Somoza.