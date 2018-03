Estatut.-Rajoy pide "celeridad" al TC y a los partidos, que acaten la sentencia "guste o no" sin "presionar" al Tribunal

22/08/2009 - 12:45

Pide al Gobierno que calle y espere a que el TC resuelva y a Caamaño que sea "más prudente" porque parece saber qué dirá la sentencia No teme "en absoluto" las consecuencias de la sentencia, porque el PP recurrió porque quiere como "todo el mundo" que sea constitucional

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Mariano Rajoy, reclama "la mayor celeridad posible" al Tribunal Constitucional en la resolución de los recursos contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y exige además a los partidos políticos que acaten la sentencia "guste o no" y sin "presionar" previamente a los magistrados. Rechaza la propuesta que ha realizado ERC de hacer una manifestación preventiva y pide al Gobierno "callarse y esperar" a que resuelva el TC y al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que sea más prudente porque parece saber qué dirá la sentencia.

"Los dirigentes políticos debemos esperar a que resuelvan los tribuanles, pedir que agilicen en la medida de sus posibilidades su decisión y respetar lo que diga el Constitucional nos guste o no", afirmó Rajoy en una entrevista concedida a Europa Press.

Mariano Rajoy agregó que no teme "en absoluto" las consecuencias de la sentencia, que se culpe al PP de una posible rebaja del texto estatutario si así lo decidiese el TC por haber sido uno de los recurrentes. "En absoluto lo temo. Presentamos el recurso porque queríamos un Estatuto constitucional y creo que todo el mundo, o la mayoría, quiere un Estatuto constitucional", concluyó.

RECHAZA LA PROPUESTA DE ERC POR "INTENTAR PRESIONAR"

El líder del PP reclamó "la mayor celeridad posible" al Tribunal Constitucional en la resolución de los recursos contra esta ley, "porque ya han transcurrido tres años largos desde que se aprobó", pero rechazó propuestas como la manifestación que se está planteando en Cataluña, defendida por el propio vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira.

"Una democracia tiene sus reglas y no respetarlas o intentar presionar a quien tiene que tomar decisiones de manera independiente no me parece lo más propio de un sistema democrática --manifestó--. Yo acataré la sentencia de los tribunales, me gustaría que se produjera pronto y que todo el mundo actuara en consecuencia".

Mariano Rajoy también censuró las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien en una entrevista a Europa Press afirmó que la sentencia del Estatut catalán será trascendente en el desarrollo del Estado autonómico. "El ministro de Justicia debiera ser más prudente, parece que sabe qué va a decir esa sentencia --dijo--. El Gobierno en este tema debe callarse y esperar a que los tribunales resuelvan".