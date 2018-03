"De la Vega da instrucciones a Conde-Pumpido para perseguir al PP"

Mira niña "menos rollos" os espiais entre vosotros mismos, os espias entre los diferantes partidos, hay corrupción generalizada en todos los partidos y administraciones, solo vais a por la poltrona para chupar del bote y hacer negocios, aparte de echaros la mierda de unos a otros.



Si algún partido pretende hacer algo decente en las siguientes elecciones que empiecen por ellos mismos:



1-autentica democracia interna y no siempre los mismos elefantes poner a sus acólitos, lo que hay actualmente no es democracia, es "oligarquía" el dominio de unos pocos sobre la mayoría.



2- apartar de las listas a los que se han pringado mangoneando.



3-listas abiertas y no cerradas para que el elector elija a quien le pueda interesar no por el orden que los oligarcas quieran.



4-programa de gobierno decente.



etc...