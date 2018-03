El PP navarro celebrará el 21 de noviembre su congreso fundacional, con Enrique Martín como principal candidato

20/09/2009 - 12:47

Los 'populares' navarros ya superan los quinientos afiliados

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Navarra (PPN) tiene previsto celebrar el próximo 21 de noviembre el congreso fundacional que elegirá al primer presidente de la formación, un cargo para el que cada vez cuenta con más apoyos el médico y ex director general de Salud del Gobierno navarro Enrique Martín de Marcos.

Casi un año después de la ruptura con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la constitución de una comisión constituyente --que preside el senador José Ignacio Palacios--, los 'populares' navarros han empezado ya con los preparativos de su cita congresual, cuya fecha se aprobará en el próximo Comité Ejecutivo Nacional del PP.

El deseo de contar en el congreso con la presencia del líder del PP, Mariano Rajoy, ha llevado a compaginar agendas con 'Génova' y, dado que en las dos primeras semanas de noviembre la dirección nacional tiene sendos actos --una reunión con alcaldes y una convención en Cataluña--, todo apunta a que será el día 21 de noviembre.

Es más, cargos del PP navarro admiten que ya quedan pocas fechas disponibles, dado que a finales de ese mes se encadenan varias fiestas locales y autonómicas, a la semana siguiente el puente de la Constitución y poco después las vacaciones navideñas.

UN CANDIDATO DE CONSENSO.

El PPN ha venido aplazando su congreso en los últimos meses ante las dificultades para encontrar a un candidato con suficientes apoyos. Martín de Marco, que es presidente de la Junta local y comarcal del partido en Tudela, se perfila como el aspirante que cuenta en este momento con más consenso.

Fuentes del PP navarro reconocen además que el presidente del partido no tiene por qué ser necesariamente después el cabeza de cartel electoral, algo que, según recuerdan, ya ha sucedido en más de una ocasión en otras comunidades.

Hasta el momento Nieves Ciprés, ex concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y ex jefa de gabinete de una consejera del Ejecutivo autonómico, ha manifestado públicamente su deseo de competir por la presidencia del partido en la Comunidad Foral, si bien no cuenta con tanto respaldo como Martín de Marco, indican las mismas fuentes.

En estos últimos meses, el PPN ha incrementado su número de afiliados, que ya supera los quinientos, al tiempo que está haciendo una apuesta por abrir más sedes y aumentar su presencia en los pequeños municipios.