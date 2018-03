El Estado abre expediente sancionador contra el líder de la JNC por forcejear en la final de la Copa del Rey

Barcelona, 20 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Valencia ha comunicado al presidente de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Gerard Figueras, que se le abre expediente sancionador, con una posible multa de hasta 60.000 euros, por haber forcejeado con la policía antes de la última final de la Copa del Rey, en Valencia.

Los hechos ocurrieron justo antes de iniciarse el choque entre el Barça y el Athletic de Bilbao, cuando un grupo de activistas de la JNC, rama juvenil de Convergència, se disponía a repartir entre los espectadores que iban a acceder al estadio de Mestalla 5.000 carteles independentistas con el lema "Catalonia is not Spain" (Cataluña no es España), que fueron requisados por la policía.

Figueras presentó una denuncia por "abuso de autoridad" y por "agresión" de la policía ya que, al resistirse con otros militantes de la JNC a entregar los carteles, los agentes le tiraron al suelo y le "golpearon", si bien al presidente de las juventudes convergentes se le comunicó que había incurrido en "un delito de desobediencia a la autoridad".

Hace unas semanas, Figueras y otros dos militantes de la JNC recibieron de parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana la notificación de la apertura del expediente sancionador por haber impedido, según el texto, "la labor de los funcionarios actuantes, forcejeando con ellos, cuando procedían a la intervención de varias pancartas con el texto: 'Catalonia is not Spain".

En la notificación, a la que ha tenido acceso Efe, se recuerda que estos hechos "pueden ser constitutivos de una infracción grave" y "susceptibles de ser sancionados" con una multa de 3.000 a 60.000 euros.

Figueras ha renunciado a presentar alegaciones y, en los próximos seis meses, la administración tiene tiempo de resolver este expediente sancionador.