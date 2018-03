UE.- De la Vega ofrece a los grupos "hablar" de la política hacia Cuba en aras del consenso en la presidencia europea

27/10/2009 - 15:54

El PP le advierte de que no tiene "credibilidad" para hacer un Pacto Europeo de Empleo ni para combatir el déficit público

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha ofrecido hoy a todos los grupos parlamentarios "hablar" de la política que España desarrolla e impulsará durante su presidencia de la UE hacia Cuba con el objetivo de favorecer el consenso.

"Nuestra intención es hablarlo con todos ustedes", aseguró ante la Comisión Mixta Congreso Senado para la UE, donde aseguró que el Gobierno quiere evitar cualquier elemento "que pueda distorsionar el consenso" en política exterior.

De la Vega se pronunció así después de que el PP sacara a relucir el asunto en la Comisión. Y es que los 'populares' han avisado de que el compromiso asumido por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, de "superar" la Posición Común de la UE hacia la isla amenaza el acuerdo en el que trabajan Gobierno y 'populares' para trabajar codo con codo en la presidencia de la UE.

De la Vega ha subrayado hoy que la posición de España hacia Cuba "no es distinta" a la que ha defendido en el marco de la UE, donde se ha apostado por un "diálogo constructivo" con las autoridades cubanas. Y apostó por que Cuba inicie una "transición a la democracia" que España y la UE puedan "acompañar" a través de ese diálogo, que incluye, remarcó, "los derechos humanos".

La portavoz del PP, Soledad Becerril, se había mostrado igualmente conciliadora y quiso sacar el asunto "suavemente" y sin "despertar ninguna polémica". Becerril pidió al Gobierno que no se distancie "de la política común" de la UE hacia la isla, que calificó de "muy importante" para la Unión y también para "los objetivos del PP".

"No quisiera que tuviéramos discrepancias graves en esta materia, sino más bien todo lo contrario, para luchar conjuntamente para que haya los cambios necesarios y la introducción de las libertades necesarias en esa isla", argumentó.

Otros portavoces evitaron el asunto, y sólo el senador del PNV Iñaki Anasagasti se refirió a Cuba y a otros países de la región para recordar que la UE tiene "mucho peso para ir abriendo alamedas de respeto a los Derechos Humanos" y que así debe seguir siendo. José Luis Perestelo, de CC, se centró en pedir al Ejecutivo que vele por los derechos de los españoles emigrantes en la región.

También se mostró conciliador el portavoz socialista, Juan Moscoso, respecto al papel de la UE como actor global en defensa de los Derechos Humanos: "Podemos estar en desacuerdo en las estrategias, pero nunca lo estaremos en los objetivos", aseguró.

Más tenso fue el debate entre la vicepresidenta y el diputado 'popular' Juan Manuel Albendea, quien le espetó a De la Vega que el Gobierno no tiene "ninguna credibilidad" para lanzar un gran Pacto Europeo por el Empleo cuando asuma la presidencia de la UE vista la evolución del desempleo en España.

De la Vega le respondió que este Gobierno "tiene credibilidad y legimitidad" para llevar a cabo las políticas que le avalan y le señaló que España "está cumpliendo", "con sus particularidades", con los objetivos que marcan para la recuperación económica las instituciones europeas.

Para Albendea, el Ejecutivo tampoco tiene credibilidad para liderar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y combatir el déficit público porque el de España es de los más altos de la UE.

En su opinión, es posible que el déficit se reduzca al 3% en 2013, pero sólo porque espera que para entonces ya no gobierne el PSOE. Este diputado pidió una reforma del PEC que lo haga más simple y que permita aumentar la "presión política" sobre los países que lo incumplen.

En tercer lugar, antes que promover el mercado único europeo, reclamó una ley de unidad de mercado en España que resuelva la "ruptura" provocada por las comunidades autónomas. Y le reprochó al Gobierno que entre sus prioridades no esté la energía nuclear y le avisó de que su "política extremandamente verde" va a "chocar" con las prioridades de la mayoría de los países de la UE, empezando por Francia y Alemania.

Para el PP, el Gobierno tampoco debería olvidarse de "replantear" durante el semestre español la próxima revisión del Presupuesto Comunitario, las llamadas perspectivas financieras. Los 'populares' acusan al Ejecutivo de haber "perdido" 43.000 millones en la negociación de 2007-2013.

Aunque en un tono menos bronco, también el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, pidió al Gobierno que aplique las recetas que la Comisión Europea --y en concreto su titular económico, Joaquín Almunia-- están recomendando a los Veintisiete: reforma del mercado laboral y contención del déficit.

CRÍTICAS A LA NEGOCIACION PP-PSOE

Xuclá empezó su intervención criticando que el Gobierno sólo esté negociando las prioridades de la presidencia con el PP y no con los demás partidos aunque todos son "europeístas" y pidió al Gobierno que no repita el error de la última legislatura de José María Aznar, "dividir entre nacionalistas y no nacionalistas" en lugar de entre "demócratas y antidemócratas".

La vicepresidenta le contestó que la posición del Gobierno es "buscar el acuerdo con todos los grupos" y se comprometió a "tratar de mejorar" las "vías de diálogo" en favor del consenso.

El portavoz de CiU pidió además un nuevo impulso al proceso euromediterráneo --con una Cumbre que desencalle la creación del Secretariado Permanente de la Unión por el Mediterráneo-- y una asamblea parlamentaria UE-Estados Unidos para "estrechar" el vínculo trasatlántico. De la Vega se comprometió a estudiar esta propuesta.

PNV, CONTRA LA "OBAMANIA PALETA"

Respecto a las relaciones con Estados Unidos, Anasagasti advirtió de que sería "un poco pobre" que toda la presidencia vaya a girar en torno a la Cumbre UE-EEUU, que traerá a España a Barack Obama. Aunque aseguró que él le habría votado si fuera estadounidense, quiso alertar contra "cierta obamanía un poco paleta".

También se refirió al presidente checo, Vaclav Klaus, por sus reticencias a firmar el Tratado de Lisboa: Anasagasti lamentó que no se escuche "la melodía de la UE" sino sólo sus "charangas" y Xuclà prefirió callarse sus opiniones "en aras de las buenas relaciones diplomáticas".

El euroescepticismo de algunos socios europeos preocupó asimismo al portavoz de Entesa, el senador Joan Sabaté (PSC), que preguntó a De la Vega qué se hará ante los países que se están quedando "al margen" en algunos puntos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Reino Unido, Polonia y, previsiblemente, República Checa

De otro lado, De la Vega reconoció que el documento enviado a la Cámara que recoge las prioridades de la presidencia española es "probablemente insuficiente" y se comprometió a que el Ejecutivo remitirá "pronto" uno "más actualizado" a las Cortes, donde se precisen las actuaciones "más novedosas".

No obstante, justificó la ausencia de un nuevo documento porque el Gobierno sigue trabajando en él y porque su contenido depende también de la seguridad que haya sobre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa --hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional checo--.

Aun así, confió en que el Tratado esté en vigor antes de final de año, por lo que la presidencia española tendrá la responsabilidad de ponerlo en marcha, y señaló que el calendario sobre las cumbres y reuniones que se celebrarán en "todas las Comunidades Autonómas" con motivo de la presidencia española estará disponible en noviembre.

En este punto, la portavoz 'popular' le pidió que se organice alguna cita en Santiago de Compostela --ya que 2010 será Año Xacobeo-- y en Ceuta y Melilla.