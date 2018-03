Sáenz de Santamaría defiende la prudencia de Rajoy sobre Caja Madrid y evita censurar a Cobo

27/10/2009 - 15:57

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este martes la "prudencia" con la que, según dijo, el presidente de su partido, Mariano Rajoy, está afrontando la polémica generada en el seno de su formación por el nombramiento del futuro presidente de Caja Madrid y, para no echar más leña al fuego, rehusó opinar sobre el futuro del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y la propuesta de la presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, de que se le expulse del PP.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Durante la rueda de prensa que ofreció en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, Sáenz de Santamaría tuvo que hacer frente a una retahíla de preguntas sobre los enfrentamientos que, a cuenta de la entidad bancaria madrileña, han protagonizado algunos de sus compañeros en los últimos días.

Hasta en dos ocasiones se le pidió directamente que dijera si cree que Cobo, mano derecha del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, debe ser expulsado del partido y las dos veces se limitó a avanzar que respetará lo que decida el Comité Nacional de Derechos y Garantías y que no quiere "influir" en esa decisión.

QUE HAGAN LO QUE TENGAN QUE HACER

"A mí no me gusta decir a los órganos que tienen competencia lo que tienen que hacer. Respeto el procedimiento y las decisiones que se adopten en los órganos de mi partido. No me corresponde a mí ni decidirlo ni influir en esa decisión", zanjó.

Tampoco quiso confesar si comparte la opinión del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha admitido que el culebrón de Caja Madrid evidencia que hay una "guerra de poder" en el PP o si se solidariza con las "descalificaciones" que Cobo ha dedicado a Aguirre. A esta última pregunta evitó contestar alegando que no iba a "contribuir a este asunto" con sus "declaraciones".

"¿Rajoy debería dar un golpe de autoridad sobre la mesa de una vez por todas?". Esta fue otra de las cuestiones que le dirigieron a la portavoz del Grupo Popular, que replicó elogiando el modo en el que el líder del PP está llevando este asunto, su prudencia y su templanza.

"La prudencia es buena amiga a la hora de tomar decisiones, me gusta la gente prudente y templada que hace las cosas cuando las tiene que hacer y que tiene como preocupación máxima adoptar las mejores decisiones par todos los españoles", apostilló, a la vez que pronunció un rotundo "no" en respuesta a la pregunta de si todo esto podría terminar "acabando con Mariano Rajoy".

DEFIENDE A DE COSPEDAL

También salió en defensa de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recalcando que tiene "todo" su "apoyo" para llevar a cabo una labor "que muchas veces resulta bastante ingrata". "Todos trabajamos por un proyecto común, ella lo hace sin descanso porque el país y el momento lo exigen", agregó, provocando otro interrogante de una periodista.

"¿Con todo lo que estamos viendo estos días, cree que realmente todos en el PP trabajan por un proyecto común?" --le espetaron-- "Yo eso es lo que pido, que trabajemos todos por un proyecto común", apuntó.

Aunque Sáenz de Santamaría dijo asumir que el trabajo del Grupo Popular puede verse eclipsado por los asuntos ajenos a la Cámara Baja que afectan al PP, garantizó que ella hace su tarea "con la misma ilusión y las mismas ganas" de siempre. Es más, al ser interrogada sobre qué se le vino a la cabeza al leer ayer la entrevista de Cobo en 'El País', confesó que está acostumbrada "a ver muchas cosas en los periódicos" y que procura que estas cosas le influyan "poco" en sus responsabilidades.