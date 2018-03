El PNV pide al Gobierno que reduzca el número de ministerios para dar ejemplo

C. Obregón 27/10/2009 - 16:26 Comentarios

El diputado del PNV, José Ramón Beloki, ha pedido este martes al Gobierno la reducción de ministerios, a través de una proposición de Ley.

El parlamentario vasco ha argumentado la necesidad de mostrar un mensaje firme ante una situación de grave crisis económica.

Beloki ha recordado al Grupo Socialista el momento que atraviesan las empresas privadas mientras crece el número de funcionarios.

"Las empresas toman medidas duras no por capricho si no por necesidad. Ahora le toca a la administración, si no, ¿para cuándo?, ha dicho.