Juanita Castro sacrificó sus vínculos familiares para socavar el régimen cubano

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl, dijo hoy en una entrevista con Efe que no fue fácil decidir entre los vínculos familiares o el unirse a la CIA para socavar el régimen comunista que suplantó los ideales democráticos que inicialmente impulsaron la revolución cubana.

"No fue fácil, pero frente a tanta injusticia tampoco me fue difícil. Era consciente que la ruptura familiar sería fuerte, violenta. Tenía que escoger: o me resignaba y aceptaba ver todo lo que estaba pasando o actuaba y me decidí por lo último", afirmó la hermana menor de los líderes cubanos.

Juanita reveló su colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en su libro de memorias "Fidel y Raúl, mis hermanos: La Historia secreta" publicado por la editorial Santillana USA y escrito con la periodista mexicana María Antonieta Collins.

Su actividad consistió en esconder a las personas que perseguía el Gobierno de sus hermanos, transmitir mensajes a otros colaboradores de la CIA dentro de la isla caribeña y trasladar en su vehículo armas en bolsas a sitios a los que el poderoso servicio de Inteligencia cubano no sospechara.

Antes de sus contactos con la CIA, Juanita por su propia cuenta hizo labores en contra del Gobierno castrista tras percatarse de que sus hermanos estaban traicionando lo que habían prometido: "pan con libertad, pan sin terror, una verdadera democracia, justicia social".

"Terminó siendo todo lo contrario, ellos decidieron tomar el camino del comunismo, del marxismo. El pueblo cubano nunca respaldó una revolución comunista, luchó por cambios democráticos", dijo a Efe.

Juanita, quien está exiliada en Miami, recordó que luchó mucho por la revolución cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, pero que poco tiempo después de la victoria se sintió "decepcionada y descorazonada", por el rumbo del proceso con medidas radicales como los fusilamientos.

"El primero que estrenó el paredón en Cuba fue el Ché Guevara", aseguró.

La hermana de los Castros afirmó que ella era una enamorada de la revolución hasta que gradualmente se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: "Esto determinó mi actitud y posición. Ya a principios de 1960 estaba muy preocupada".

"El camino que ellos tomaron (Fidel y Raúl), muy diferente de lo que ofrecieron, fue lo que determinó que se rompieran nuestras relaciones como hermanos", enfatizó.

Por ello, en 1961 se transformó en la agente "Donna" de la CIA dentro de Cuba, un paso que dijo no le causó ningún remordimiento.