Guerra abierta en el PP madrileño: parece que habrá víctimas

Pedro Villalar 27/10/2009 - 21:01 Comentarios

Hasta ahora, Aguirre y Gallardón habían mantenido lo que literariamente se llama una guerra galana. Pero con el asunto de Caja Madrid, que evoluciona sobre el trasfondo explosivo del "caso Gürtel", la guerra se ha vuelto abierta y enconada. Tanto, que ya no puede acabar incruentamente, sin víctimas.

En efecto, Aguirre, herida gravemente en su amor propio por las destempladas declaraciones de Cobo, exige ahora una reparación. Y para conseguirla, está dispuesta a todo, incluso a renunciar a situar a Ignacio González al frente de la caja madrileña. La presión sobre Rajoy es exorbitante, y para incrementarla, el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios ha comenzado a recoger firmas de alcaldes. Rajoy está contra las cuerdas.

Pero la decisión de Rajoy ante esta petición abierta de la cabeza de Manuel Cobo no es sencilla. Primero, porque Cobo no es una pieza de caza menor; Cobo y Gallardón son la misma cosa, y éste ya ha ofrecido públicamente a aquél todo su respaldo. Segundo, porque, si ha de optar, Rajoy prefiere las veleidades de Gallardón que la dureza arrogante de Aguirre. Y tercero, porque, después de todo, la andanada de Cobo lo defendía de Aguirre, quien, en aquel momento, pretendía ningunear al candidato de Génova para presidir Caja Madrid en beneficio de su número dos, Ignacio González, un político gris que no da el perfil en absoluto.

Por añadidura, Rajoy y Gallardón mantienen un conocido pacto por el cual el alcalde de Madrid no intentará dar el salto a la presidencia del PP (y del Gobierno) en tanto Rajoy la ostente, a cambio de que éste lo convierta a su debido tiempo en el sucesor. En cambio, Aguirre no disimula apenas su interés por desplazar a Rajoy. O así parece, al menos.

En estas circunstancias, el gallego Rajoy, tan poco amigo de definiciones ni de decisiones rotundas, tendrá que optar, entre otras razones porque así lo reclaman sus leales. El trueque que le ofrece Aguirre es seguramente inaceptable por asimétrico: Cobo (Gallardón) no pesa políticamente lo mismo que González. En definitiva, parece que Aguirre ha medido esta vez mal sus fuerzas, lo que podría llevarla a tener que resignarse a la pérdida simultánea de Caja Madrid y de la posibilidad de aspirar al liderazgo del PP.