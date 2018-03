Severo Moto dice que la liberación de Mann se ha debido a la presión sobre Obiang

Madrid, 6 nov (EFE).- El líder del ilegalizado Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, Severo Moto, afirmó hoy que el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang, ha debido de recibir presiones para liberar al mercenario surafricano Simon Mann el pasado día 2.

Moto hizo estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de las elecciones presidenciales que el próximo día 29 se celebran en Guinea Ecuatorial, las cuales, según Moto, están presididas por el "fraude" y el "miedo".

"Parecía el máximo problema de Obiang y, de la noche a la mañana, está libre", dijo Moto, quien se alegró de la liberación de Mann, quien cumplía una pena de 34 años de cárcel por intento de golpe de Estado y conspiración para el asesinato del jefe del Estado.

El complot fue un supuesto intento para derribar a Obiang e instalar en su lugar a Moto, líder de la oposición guineana en el exilio, y según el testimonio de Mann, en él habrían participado el millonario británico de origen libanés Ely Calil, y Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.

El líder del Partido del Progreso recalcó hoy que Obiang "no perdona nunca" y afirmó que si ha liberado a Mann, no lo ha hecho "por magnanimidad", sino porque "ya no le podía tener" encerrado.

Moto apuntó que ni conoce a Thatcher ni éste le conoce a él, pero reconoció su amistad con Calil, quien, según señaló, le organizó una visita a Estados Unidos para que fuera recibido por congresistas, senadores y miembros de la administración norteamericana.

En referencia a las elecciones presidenciales, aseguró que Obiang las ha convocado como una "huida hacia delante" para renovar un nuevo mandato presidencial porque "sabe que si deja de ser presidente, va a encontrarse de frente" con los tribunales internacionales de justicia.

Moto pidió al Gobierno español que mantenga un discurso "muy claro" contra estas elecciones e indicó que "tiene la oportunidad de decir basta ya" y de exigir unos comicios limpios y democráticos.

Manifestó que nunca ha sido tan cuestionada una convocatoria electoral en el pueblo ecuatoguineano y los medios de comunicación extranjeros como lo están siendo estas presidenciales.

Por todo ello, reclamó a sus compatriotas que no acudan a votar: "que se abstengan, hay muchísima selva donde esconderse y esperar allí el tiempo que haga falta", subrayó, para que Obiang no pueda ser reelegido.