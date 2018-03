Miles de personas piden en el puerto de Bermeo la liberación del 'Alakrana'

Simplemente dejar unas aclaraciones, para que el que quiera dejar su opinión, al menos sepa de lo que habla, ya que por lo que leo veo que hay mucho ignorante en España:







En primer lugar:







- Un barco con bandera de una nacionalidad ( en este caso bandera Española) es a todos los efectos territorio nacional, por lo que las leyes que rigen en ese barco son las españolas, y el estado esá OBLIGADO, a defender su cumplimiento.Es por ello que los armadores no pueden contratar por su cuenta seguridad privada ( Lo mismo que no es posible andar con armas automáticas por el centro de Madrid, no es posible andar con armas automáticas en un barco, por ser, como he explicado territorio español).







- El estado deber garantizar la defensa del teritorio nacional, INDEPENDIENTEMENTE DEL RIESGO Y COSTO QUE PUEDA SUPONER, por lo que si un barco con bandera española, es territorio nacional, el estado debe garantizar su seguridad.



No quiero imaginar si Marruecos quisiera invadir Ceuta, Melilla o Las Canarias, que les dejáramos desamparados, porque sea una zona " Peligrosa" por estar en África, o aludiendo que están más cerca de Rabat que de Madrid, tienen más derechos sobre ese territorio que España.



Como conclusión de estos dos puntos saquen sus conclusiones. Aquí dejo la mía propia:



Ya que se les obliga a cumplir las normas y leyes de nuestro país, como no puede ser de otra manera, no pudiendo llevar seguridad privada, el Estado debe cumplir su parte y garantizar la integridad del territorio incluyenda la seguridad de las personas que se encuentren en él.



- Por otra parte, se habla del costo que tiene el pago de un rescate por parte del Gobierno de España. Pueden estar tranquilos, pues España no paga ningún rescate, sino que es el ARMADOR quién lo paga, no suponiendo gasto en este sentido para el Gobierno.



- Si lo que se quiere es ahorrar costes, lo que se debería hacer según los comentarios vertidos en este foro, quizás sería hacer que en las zonas más peligrosas de España ( Recuerden que un barco con bandera española es España), sería que la delincuencia campara a sus anchas sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran hacer nada por evitarlo. Esto es, si en Madrid, Sevilla o cualquier ciudad de España hay un barrio peligroso donde la droga y delincuencia campa a sus anchas, cualquiera que cruce por allí y tenga problemas, no tiene ningún derecho ni a la vida, ni a que el Estado vele por su seguridad ni por la seguridad de la zona ni nada. Es decir, podremos decir: La culpa es suya por haberse metido donde no le llamaban. Bueno...llegados a ese punto, entonces tendremos todos que preguntarnos, para qué pagamos una partida de impuestos que van a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado.



- Tocando de nuevo el tema del dinero.Para el que lo desconozca, Bermeo tiene la flota atunera más importante del mundo. En la actualidad 2/3 de los barcos que faenan en el Índico son Vascos ( no todos españoles, pues muchos llevan banderas de conveniencia, fruto de los cupos que Europa impuso a España en cuanto a número de barcos que podía haber en España, y ahora mismo fruto también de que armadores, visto la actitud del Gobierno, han preferido cambiar su bandera, por otra en la que les permita defender sus intereses económicos y de seguridad para sus barcos y las personas que en ellos trabajan). No olvidemos que en caso de que los secuestren, el ARMADOR paga el rescate y no recibe ingresos por la pesca capturada ( un barco secuestrado no pesca). Por lo que no veo, llegado a este punto qué intereses puede tener un armador, al que su propio gobierno no defiende sus intereses, el por qué ha de llevar su bandera, y por tanto PAGAR los impuestos correspondientes a ese Gobierno.



- Los impuestos recibidos por la actividad de la pesca quedan en España, al igual que los correspondientes a su posterior manufactura en las plantas españolas.



- Solo una cifra: 6000 millones de dólares es el negocio global de bonito en el Índico. Es mejor que se lo lleven los franceses ¿verdad?. Si, mucho mejor dejar un negocio rentable a otros y subvencionar cualquier mierda en este país, y ya de paso, cogemos a los "pobres" somalís y les traemos aquí para pagrles ayudas sociales, colegios, sanidad, ya que en el futuro nos aportarán mucho más de lo que dejamos allí.



- Respecto a los comentarios de que estamos esquilmando "sus" mares... Estoy seguro que esa pandilla de piratas, dejarán de pedir unas cantidades de dinero que ninguno de nosotros ( imaginaos ellos ) veremos nunca ,en 1 semana en cuanto les devolvamos "sus" mares para que puedan pescar. Así podrán pescar y alimentar a sus pobrecitas familias, en vez de amenazar con decuartizar a unos seres humanos, mientras están completamente drogados, si no se les paga unas cantidades de dinero que ni juntando todos los pescadores de España verían en mucho tiempo.



Los pobrecitos parecen las víctimas de todo esto.







-No se para vosotros, pero para mi es tan español un ceutí que un bermeano, un gallego o un andaluz,







Aquí dejo un viejo proverbio, como final a esta exposición:







- Yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi vecino, mi hermano mi vecino y yo contra el mundo.







Creo que todos tenemos mucho más en común con un vasco o un gallego que con un pirata Somalí, por lo que pido que pensemos un poco antes de ver cuáles son nuestros intereses.