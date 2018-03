PCE dice que la respuesta social, sindical, política e intelectual de izquierdas a la crisis es inexistente en Europa

Frutos avisa de que la "crisis del capitalismo puede saldarse con una derrota del movimiento obrero"

El secretario general saliente del PCE, Francisco Frutos, afirmó hoy que la respuesta social, sindical, política e intelectual de lo que podría "llamarse en un sentido amplio izquierda es prácticamente inexistente en Europa". Además, alertó de que "la peor crisis del capitalismo", que en la práctica debería "enterrar" al neoliberalismo como aspecto "más despiadado y destructivo", puede saldarse con una "nueva derrota y retroceso del movimiento obrero y de la izquierda en su conjunto".

Estas reflexiones forman parte del Informe que el Comité Ejecutivo Federal del PCE, liderado por Frutos durante los últimos cuatro años, ha presentado esta tarde al pleno del XVIII Congreso del partido a modo de balance de su gestión. Este documento se votará a última hora de la tarde de hoy, como último punto del orden del día de un Congreso que continuará durante el fin de semana y que se cerrará el domingo con la elección de José Luis Centella como nuevo secretario general.

Entre los invitados a la jornada inaugural del Congreso -que comenzó con una presentación de imágenes históricas del partido ambientada con música de Paco Ibáñez y con una carta de Marcelino Camacho, ausente del cónclave- destacaron el secretario general de CCOO, Ignacio Fernádez Toxo; el ex secretario general de la UGT, Nicolás Redondo; y el coordinador general de IU, Cayo Lara. También estuvieron el ex líder de IU, Julio Anguita; el eurodiputado Willy Meyer; el senador Joan Josep Nuet. Todos ellos acompañados de unos 550 delegados.

El Informe presentado por Frutos plantea que el movimiento sindical, la izquierda política, los movimientos de base y la intelectualidad que está en desacuerdo con la realidad actual deben hacer el "gran esfuerzo de poner en marcha una convergencia unitaria que levante nuevas esperanzas, que cree condiciones para impulsar un programa político orientado al cambio y que, con su compromiso, acción y ejemplo eviten que el PP y sus aliados vuelvan al poder para realizar una política más conservadora todavía que la que practicaron antes y que la actual, con la excusa de la crisis y del fracaso del PSOE".

Asimismo, argumenta que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, más los nacionalistas y minoritarios que les han apoyado por "coincidir con sus políticas o por oportunismo interesado", son para el PCE los responsables de la situación actual de España. A su juicio, todos ellos han apoyado, "defendido o tolerado las políticas neoliberales fundamentadas en modelo productivo que se ha derrumbado".

"Ahora, el gobierno del PSOE habla de cambios, de un nuevo modelo. Sin banca pública, sin empresas básicas públicas, sin una política de planificación democrática a medio-largo plazo de necesidades y posibilidades, sin una política industrial y de I+D+i, que no sea un plan renove tras otro, no es posible sentar las bases para un nuevo modelo, ya no sólo productivo sino económico, basado en un fuerte impulso de los servicios esenciales para reforzar su carácter público y su eficiencia y para que sirvan de motor económico, junto al desarrollo de formas productivas y energéticas cada vez menos destructivas", explica.

"POLÍTICAS ERRÓNEAS Y ERRÁTICAS DEL PSOE"

Para el PCE, en España debería operarse un "proceso de rectificación de políticas erróneas y erráticas por parte del Gobierno del PSOE, apoyada en la mayoría de la población trabajadora", si bien reconoce que "no parece probable que sea así". En cualquier caso, recalca que "si las ideas que dieron vida a los procesos revolucionarios de orientación socialista eran válidas, son válidas, y de nada sirve el lamento sobre las dificultades para defenderlas".

Sobre el futuro de IU, el documento apunta que las propuestas de la coalición como colectivo, expresadas por Cayo Lara, están "calando lentamente" en la parte de la sociedad y del electorado más proclive a sumarse a IU. "La imagen de IU como izquierda necesaria que hay que apoyar y reforzar está imponiéndose poco a poco, aunque hay cosas a solucionar", plantea, para luego agregar que su refundación debe hacerse integrando también a los que se fueron.

Según el Informe, el partido debe utilizar "todos los resortes" para hacer políticas que hagan la vida de la gente "más humana y para cambiar a fondo las cosas". Por eso la principal tarea es, según el informe, "hacer frente al capitalismo, que es la causa de la crisis, de las hambrunas y de las guerras". "El capitalismo es la crisis", sentencia.

Añade que los recursos públicos para hacer frente a las necesidades deben salir de toda la sociedad en una proporción progresivamente creciente de su nivel de rentas y beneficios, es decir, con una progresividad fiscal, porque "los impuestos no tienen un sexo ideológico abstracto". En su opinión, en España y en Europa se debe "dar la batalla" por una nueva concepción de la economía, de los derechos sociales y de la democracia, algo que sólo puede hacer un movimiento obrero y sindical "consciente de la realidad y capaz de poner en marcha su fuerza organizada".

PCE COMO "REFERENTE MORAL PARA LOS JÓVENES"

Por eso afirma que el PCE debe ser un "referente moral, ideológico y político para muchas y muchos jóvenes que no han tenido ocasión de compromiso y para mucha gente que se ha distanciado del compromiso militante". Además, subraya que "como banderín de enganche" electoral, IU debe tener "capacidad de traspasar el umbral de la mejor imagen actual que tiene, para llegar a convencer de la necesidad de compromiso permanente con su política, apoyándola, defendiéndola y organizándose".

El presidente Ejecutivo saliente, Felipe Alcaraz, encargado de abrir el Congreso, apostó por reconstruir el PCE para salir de su "segunda clandestinidad", así como por salir de la crisis por la izquierda, con salides que cambien el modelo de producir, de repartir y de consumir. Denunció que, en lugar de hacer esto, "se están relanzando otra vez los mismos sectores, la vivienda, el turismo o los automóviles", y agregó que "no puede ser que los ciudadanos asuman la corrupción como algo natural del modelo de crecimiento". Por su parte, el ex líder de IU, Julio Anguita, presentó al Pleno el un balance del manifiesto programa del PCE.