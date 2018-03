La solución de la crisis parece alejarse por las posiciones de Zelaya y Micheletti

Tegucigalpa, 6 nov (EFE).- La solución para la crisis de Honduras parece alejarse después de que el presidente de facto, Roberto Micheletti, formara su propio "Gobierno de unidad nacional", y el depuesto mandatario, Manuel Zelaya, lo acusara de hacer fracasar el Acuerdo de Tegucigalpa-San José.

"Yo he cedido todo lo que se me ha pedido para demostrar que tengo altísimos niveles de tolerancia, mi tolerancia llegó a ceder parte de mis facultades, de nombrar ministros, pero el mandato que me dio el pueblo para representarlo como presidente de la República no es negociable bajo ningún concepto", dijo hoy Zelaya a Radio Globo.

Zelaya dio por fracasado el acuerdo al vencerse el jueves, a las 12.00 de la noche (06.00 GMT de hoy), el plazo para que quedara instalado un Gobierno de unidad, como establece el Acuerdo Tegucigalpa-San José, que las comisiones de diálogo del derrocado presidente y Micheletti firmaron el 30 de octubre pasado.

También indicó que ahora no tiene partido (político), ni "ningún compromiso ya con el diálogo, ni con el acuerdo" (Tegucigalpa-San José).

El embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, Hugo Llorens, dijo a periodistas que la situación se puede solucionar con buena fe y voluntad política, y es de la idea de que las partes regresen de nuevo a la mesa del diálogo.

"Si hay buena fe y la voluntad política esto se puede arreglar", expresó Llorens en un hotel de la capital hondureña para asistir a la Comisión de Verificación del pacto, que cuenta con la participación de representantes la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Hay diferencias entre ambas partes, pero yo creo que la idea es tratar de volver a la mesa para lograr otra vez por este marco de implementación del acuerdo", subrayó Llorens.

Por su parte, el Gobierno de facto consideró que fue Zelaya quien incumplió el Acuerdo Tegucigalpa-San José al no presentar propuestas para un Gobierno de unidad y pidió a la Comisión de Verificación que así lo establezca.

"Tendrá que expresar que hasta las doce de la noche (de ayer) se esperó respuesta del señor Zelaya para integrar el Gobierno de unidad. Tendrá que decir que esa propuesta no llegó y que, consecuentemente, eso es incumplimiento del punto número uno del acuerdo", afirmó el ministro de la Presidencia de facto, Rafael Pineda.

El Gabinete del régimen de facto dimitió el jueves para que Micheletti quedara en libertad de escoger (unilateralmente) el Gobierno de unidad que establece el Acuerdo Tegucigalpa-San José, que Zelaya considera debe presidir.

El presidente depuesto enfatizó que Micheletti no puede presidir un gobierno que es reconocido por la comunidad internacional y que "el acuerdo (Tegucigalpa-San José) está en letra muerta".

Rafael Pineda dijo además que Zelaya todavía está a tiempo de enviar sus sugerencias para la integración del Gobierno de unidad.

"Estoy seguro de que el señor presidente, si todavía está mañana, recibe una nota en la cual se le proponen las personas que a juicio del señor Zelaya pueden integrar el Gabinete de la Reconciliación y Unidad Nacional estará dispuesto a integrarlos", expresó en declaraciones al canal 5 de televisión.

Arturo Corrales, miembro de la Comisión de Verificación en representación de Micheletti, indicó a periodistas que él todavía no da por fracasado el Acuerdo Tegucigalpa-San José.

Agregó que hoy intentaría comunicarse con Jorge Reina, miembro de la Comisión de Verificación en representación de Zelaya.

Según Corrales, "el acuerdo sigue vigente" y se continúa en el diálogo, lo que "es un buen indicio".

Agregó que intenta comunicarse con el ex presidente de Chile Ricardo Lagos y la ministra de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, quienes representan a la OEA en la Comisión de Verificación.

Representantes de la Unión Europea (UE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegaron hoy hasta el hotel donde se reúne la Comisión de Verificación para abogar por una solución a la crisis hondureña.