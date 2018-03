Rubalcaba dice que Rajoy no se pringa ante la crisis para "hacer caja" electoral

Ciudad Real, 6 nov (EFE).- El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado hoy en Ciudad Real que el líder del PP, Mariano Rajoy, no se "pringue" ante la crisis con el objetivo de "hacer caja" electoral.

Rubalcaba, que ha clausurado hoy el Comité Provincial del Partido Socialista en la esta provincia castellanomanchega, ha defendido la política económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha lamentado la escasa colaboración de la oposición en estos momentos de crisis, quién ha asegurado, "no dice nada".

Rubalcaba ha asegurado que mientras los "socialistas estamos peleando contra la crisis, Mariano Rajoy y la derecha española se está sirviendo de ella, esperando que les lleve en volandas a la Moncloa, sin proponer nada, sin echar una mano y sin arrimar el hombro".

Para éste, Rajoy emplea grandes retóricas ante la crisis, si bien, ha dicho, "no tiene propuestas o no las quiere enseñar", para que la gente no recuerde que serían las mismas políticas que aplicó cuando la derecha gobernó España.

"Tengo la convicción personal de que si Mariano Rajoy estuviera gobernando", los españoles "tendrían dos problemas; uno, luchar contra la crisis y otro defenderse de sus políticas económicas", ha dicho.

El ministro del Interior, que ha desgranado una a una las acciones del Gobierno en materia de política económica, ha lamentado que en estos momentos de dificultad el Gobierno socialista esté sólo y no cuente con el apoyo del PP.

En cuanto al futuro económico del país, el líder socialista, ha afirmado que "estamos en el buen camino" para salir de la crisis, no obstante, ha reconocido que "queda una zona muy dura por recorrer".

Cuando esto ocurra, ha dicho, "los socialistas les podrán decir a los españoles que hemos salidos solos, con su apoyo, pero sin el de la derecha".

Rubalcaba ha justificado y apoyado cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde que estalló la crisis económica mundial y que ha englobado dentro de la estrategia que fijaron las grandes economías mundiales y europeas.

En este sentido, ha defendido el papel que ha pasado a jugar España formando parte del grupo G-20, y ha significado que no era razonable que la octava economía del mundo no estuviera sentada con el resto de los países ricos y emergentes.

En su repaso por los sucedido desde que se produjo la crisis financiera global, ha puesto de manifiesto la buena disposición de España para afrontar los momentos delicados, con un sistema financiero bien regulado, que le ha permitido al Estado "asegurar los ahorros de los españoles".

No obstante, ha reconocido que la economía española ha mostrado debilidades como la referida al sistema inmobiliario que ha dado "un disgusto" importante al Gobierno y ha dejado tras de sí un millón de puestos de trabajo perdidos.

Rubalcaba ha justificado que el Gobierno haya decidido hacer frente a las necesidades que han surgido con el superávit acumulado en los años de bonanza económica y que, incluso, se esté endeudando para reactivar la economía con grandes iniciativas como el Plan E.

El ministro ha defendido la apuesta del Gobierno por no rebajar las pensiones, por no retraer fondos para las políticas de dependencia, por mantener las ayudas para los desempleados con una tasa de cobertura importante, por preservar las políticas sociales y mantener la paz social.

Respecto a los presupuesto generales del Estado, ha señalado que uno de sus objetivos principales es que sirvan para continuar con la reactivación económica, apostando por mantener líneas de acción como el Plan E que hacen posible que con el dinero público "la economía se reactive mientras el crédito también se reactiva".

Finalmente, ha resaltado la apuesta del Gobierno por configurar la economía del futuro, que no pasarán sólo por la sectores como el de la construcción, si no, por nuevos yacimientos de empleo que vendrán "de la inteligencia y la educación", ha explicado.

Por último, ha defendido las política fiscal y la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por considerar que estas acciones le corresponden a un gobierno "responsable".