"Ya no se puede dialogar con los golpistas", afirma Zelaya

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, afirmó hoy que ya no se puede dialogar con los golpistas y anunció que buscará una salida a la crisis de su país a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"De aquí en adelante, hemos declarado que no se puede dialogar con un Gobierno golpista. Está evidentemente señalado (que) no son honestas las pláticas, no se sostiene ni el honor de la palabra", afirmó Zelaya en declaraciones a radio Cooperativa de Chile.

Se refería a la decisión del presidente de facto, Roberto Micheletti, de anunciar el Gobierno de Unidad Nacional que debería guiar el proceso de normalización institucional, pero encabezado por él mismo.

El acuerdo alcanzado por las partes la semana pasada señalaba que ese Gobierno de Unidad Nacional debería estar encabezado por él, tras ser restituido en su cargo por el Congreso, dijo Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio.

"La salida, si existiera, estamos elevándola a la Organización de Estados Americanos. Ya no a buscar un arreglo interno. Ha quedado totalmente agotado y ya no tiene ningún sentido continuar", subrayó el depuesto gobernante, quien permanece refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Zelaya acusó a Micheletti de manipular a la comunidad internacional y dijo que hoy su delegación ha permanecido en reunión con representantes del Estados Unidos y de la OEA, organismo del que espera tome un papel más importante a partir de los últimos sucesos.

"Hay mucha incertidumbre en Honduras, represión, persecución política, censura mediática", sostuvo Zelaya, quien añadió que "estas prácticas, de hacer elecciones tipo Afganistán, creo que no deben de ser recogidas para Centroamérica. Queremos elecciones bajo un acuerdo político, no bajo fuego y guerra", recalcó.

El depuesto presidente de Honduras valoró positivamente la designación del chileno Arturo Valenzuela como subsecretario de Estados Unidos para América Latina, señalando que se trata de una persona capaz, aunque lamentó la postura de senadores republicanos que exigen validar el Gobierno de Micheletti.

"Hasta el momento ha sido firme la posición de Estados Unidos. No así de los estadounidenses, hay muchos republicanos, inclusive senadores, que han venido aquí a apoyar al golpe de Estado, pero el Gobierno de (Barack) Obama ha estado firme en su posición", manifestó.