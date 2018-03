PP y CC piden al PSOE que "olvide la demagogia" y reclame al Estado 1.400 millones para la Sanidad canaria

12/11/2009 - 18:58

Los socialistas se quedan solos pidiendo que no se detraigan fondos del erario público en áreas sociales para el pago de sentencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP, Cristina Tavío, y la de CC, Marisa Zamora, subieron a la tribuna hoy durante el pleno del Parlamento de Canarias para "premiar la demagogia" de la socialista Gloria Gutiérrez y de su partido, señalando que en vez de presentar una proposición no de ley (PNL) para que no se detraigan del erario público partidas económicas de las áreas sociales (Educación, Sanidad y Bienestar Social) solicite al Gobierno de España que pague a Canarias los 1.400 millones que adeuda en Sanidad.

Por tres votos (27 en contra y 24 a favor), Gutiérrez no logró sacar adelante la proposición que instaba a proteger las mencionadas áreas. "Todos estamos de acuerdo en que la tarea de un gobierno es velar por el interés general, pero también salvaguardar los derechos de los más vulnerables", defendió Gutiérrez.

"Pedimos, de sentido común, que no se cometan injusticias que el propio gobierno tenga que pagar estas indemnizaciones, pero una vez y hay que pagarlo, no repercuta en los derechos básicos", dijo sin éxito Gutiérrez.

"Me da la impresión de que el premio a la demagogia se lo llevan los socialistas con esta PNL. Los socialistas han caído en el error de que a través de repetir una mentira se hace cierta", comenzó diciendo Tavío. "¿Por qué le preocupan 15 millones de euros y no le preocupan los 1.300 que adeuda del Estado con las urgencias y la sanidad de todos los canarios?", preguntó Tavío.

Concluyó diciendo que no iba apoyar "la demagogia", si bien no se terminó sin decir que el Plan Canarias --que ha recibido el visto bueno del Gobierno de Canarias formado por PP y CC-- "no tiene una sola línea dedicada a Sanidad".

Por su parte, Marisa Zamora (CC) además de hilvanar sus argumentos con los de Tavío, defendió la intervención ayer del consejero de Medio Ambiente del Gobierno canario, Domingo Berriel. Comenzó su discurso diciendo que le tenía "cariño" a Gutiérrez para luego decir que no se había estudiado su intervención, que si desconocía el caso de Montaña Rayada no era porque Berriel y el Gobierno no lo habían dicho, "sino porque los socialistas se han pasado junio, julio, agosto y septiembre de vacaciones".

En su línea de defensa a Berriel, leyó los diarios y enumeró las sentencias que daban la razón al Ejecutivo canario en cuanto a la protección del suelo (Veneguera, Taurito y Puerto Rico en Gran Canaria así como alguna de Fuerteventura). La nacionalista explicó cómo el Ejecutivo ha hecho las detracciones para el pago de Montaña Rayada asegurando que los 'servicios básicos y sanitarios' no han sido perjudicados.

Antes de la votación, las tres diputadas se enzarzaron en un intercambio de acusaciones a la que el presidente de la Cámara, Antonio Castro, tuvo que poner fin.