Interrogan a una quincena de testigos e imputados en la segunda fase de Pretoria

12/11/2009

La Guardia Civil está interrogando a una quincena de personas, entre testigos e imputados, en una segunda fase de la operación Pretoria contra la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, los nuevos imputados, que se suman a los otros nueve que fueron detenidos el pasado 27 de octubre por orden de Garzón, han declarado ante la Guardia Civil, asistidos por un letrado, o han sido citados para hacerlo en los próximos días.

Entre los nuevos imputados figuran el ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y ex coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona), Genís Carbó, así como el ex concejal del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez (PSC).