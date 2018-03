Interrogan a unos quince testigos e imputados en una segunda fase de Pretoria

Barcelona, 12 nov (EFE).- La Guardia Civil está interrogando a una quincena de personas, entre testigos e imputados, en una segunda fase de la operación Pretoria contra la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, los nuevos imputados, que se suman a los otros nueve que fueron detenidos el pasado 27 de octubre por orden de Garzón, han declarado ante la Guardia Civil, asistidos por un letrado, o han sido citados para hacerlo en los próximos días.

Entre los nuevos imputados figuran el ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y ex coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona), Genís Carbó, así como el ex concejal del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez (PSC).

En el auto por el que Garzón acordó el encarcelamiento de los primeros detenidos, el juez vinculaba en la trama a ambos imputados y refería que Carbó había cobrado 244.011 euros de una sociedad del presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística en Cataluña, el ex diputado del PSC Luis García.

Antonio Jiménez, que durante un tiempo fue concejal de Urbanismo de Llavaneres y director del área territorial de Montcada i Reixac (Barcelona), también es citado en el auto de Baltasar Garzón, que alude a su "fluida relación" con Luis García, especialmente en relación a uno de los proyectos urbanísticos investigados en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

También ha acudido a declarar ante la Guardia Civil Manuel Valera, al que el auto de Garzón define como "persona de confianza" del ex diputado del PSC Luis García.

Otros citados a declarar son concejales de consistorios del área metropolitana de Barcelona, así como directores de servicios municipales, en su mayoría vinculados al área de Urbanismo.

Las nuevas imputaciones se enmarcan en la segunda fase de la operación Pretoria, con la que el juez Baltasar Garzón ha destapado una trama de corrupción urbanística en Cataluña que ha comportado el encarcelamiento de los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, así como del ex alcalde de Santa Coloma, el socialista Bertomeu Muñoz, entre otros.