Arzallus responde a Ares que él y Rubalcaba son "el enemigo directo" del pueblo vasco

12/11/2009 - 22:52

Recuerda que ilegalizar Batasuna fue "pretexto" para "liquidar la mayoría nacionalista" y en Estrasburgo "tenemos las de perder"

TOLOSA, 12 (EUROPA PRESS)

El ex presidente del PNV Xabier Arzallus respondió hoy al consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, quien pidió a la formación 'jeltzale' que no se deje "engañar" por la iniciativa que pretende impulsar Batasuna entre el conjunto de las fuerzas nacionalistas del País Vasco, que tanto él, como el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "son el enemigo directo de este pueblo".

Arzallus ofreció hoy, invitado por la Fundación Uzturre, la ponencia 'Euskal Herria es más que un mapa', celebrada en la Casa del Cultura de Tolosa (Guipúzcoa) y donde pidió a la sociedad que no se deje engañar por Ares. Aseguró que "conoce desde hace mucho a la izquierda abertzale, y también al socialismo" y, en este contexto, señaló que a quienes "más" teme es a Rubalcaba y Ares, y pidió a la sociedad que "no se deje engañar" por ellos.

"Yo no estoy con ETA pero tampoco con ellos --en referencia a Ares y Rubalcaba--, para mí hoy son el enemigo directo de este pueblo", afirmó para insistir que lo que le da "miedo" es lo que "hagan y digan" los responsables de Interior del Gobierno vasco y el Ejecutivo central.

Respecto a la ratificación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que se avala la ilegalización de Batasuna, Arzallus recordó que él estuvo "en contra de ir" a esta instancia, lo mismo que "siempre" ha rechazado "llevar los temas del Concierto Económico al Tribunal Constitucional", porque "en ese tipo de tribunales siempre tenemos las de perder, como lo hemos tenido".

"Es una trampa, siempre las cosas han salido en nuestra contra", añadió. A su juicio, la ilegalización de Batasuna no respondió a su presunta vinculación con ETA, esto "no es más que un pretexto", ya que la intención última era "cómo liquidar la mayoría parlamentaria nacionalista y ahí se encontró lo del terrorismo, como se podía haber encontrado cualquier otro argumento".

"La decisión solemne del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dice que HB es igual que ETA y se acabó, meten a todos en el mismo saco, eso es lo que se da hoy, un continuo estado de excepción en el que nos están arrinconando a todos los nacionalistas con el pretexto de que todos somos iguales", censuró.

El ex presidente del PNV criticó así la Ley de Partidos surgida "no contra el terrorismo, sino contra la mayoría nacionalista", y en este contexto, consideró que así es como el PSE y el PP han logrado la mayoría en el Parlamento vasco, "con trampas".

Además, denunció la "uniformización y españolización" que ambas formaciones están llevando a cabo, desde el Gobierno Vasco, "en todos los ámbitos", y advirtió que su intención ahora será gobernar ayuntamientos y diputaciones.

CONTRARIO A UN ÚNICO PARTIDO

Por otro lado, tras defender el derecho a autodeterminación del pueblo vasco y recordar que el PNV "nunca ha sido un partido autonomista, sino nacionalista", Arzallus abogó por sumar esfuerzos entre fuerzas nacionalistas para "dar pasos" encaminados a que "Euskadi sea un Estado", pero "sin mentiras y sin insultos".

No obstante, opinó que la hipotética creación de un único partido fruto de la suma de fuerzas abertzales y nacionalistas "no sería bueno" y, además, recordó a la izquierda abertzale y a ETA que para avanzar en estos fines primero "hay que clarificar las cosas" y decidir "si se deja o no las armas", porque con estas "siempre vamos a perder".

Al respecto, destacó que "son los votos lo que cuentan, no las armas" y recordó cómo en los últimos años Irlanda, Kosovo o los países Bálticos han logrado "la independencia".