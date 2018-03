El consistorio de Mataró pide que los imputados por Can Fàbregas declaren pronto ante el juez

19/01/2010 - 18:47

El abogado defensor del Ayuntamiento de Mataró en el caso Can Fàbregas, Emili Zegrí, pidió hoy que, en el caso de que los tres recursos presentados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró no prosperen, los imputados puedan declarar ante el juez antes de la fecha prevista --el 26 de febrero-- "para no alargar una situación que es nociva para el Ayuntamiento".

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Zegrí afirmó que el objetivo del Ayuntamiento es que el proceso no siga adelante, y aseguró que la actuación del consistorio respecto a la deconstrucción del conjuto industrial de Can Fàbregas y de Caralt para la construcción de un Corte Inglés ha sido supervisada siempre por los órganos competentes.

El consistorio ha interpuesto un recurso contra la calificación de admisión a trámite de la querella presentada por el Fiscal, contra las inculpaciones del alcalde, el concejal de Urbanismo, y la letrada del servicio de Urbanismo, y contra las medidas cautelares impuestas por el juez consistentes en la paralización de las obras y la protección de los restos del subsuelo.

El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas (PSC) y la letrada del servicio de Urbanismo, Maria Lluïsa Guanyabens, fueron imputados la semana pasada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico.