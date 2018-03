El CGPJ admite que la imparcialidad de De la Rúa "estaba en cuestión"

El Consejo General del Poder Judicial ha admitido que la apariencia de imparcialidad del presidente del Tribunal Superior valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, "estaba en cuestión" después de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, le considerara "más que amigo".

Así se asegura en la resolución, notificada hoy y a la que ha tenido acceso Efe, en la que se justifica la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ de archivar el pasado 26 de noviembre la queja que el abogado José Luis Mazón presentó contra De la Rúa por no abstenerse en las deliberaciones que terminaron con el sobreseimiento de la parte valenciana del "caso Gürtel".

El Poder Judicial explica el archivo diciendo que "ni de la queja que origina estas actuaciones, ni tampoco de la investigación realizada por el Servicio de Inspección, se deducen hechos objetivos de entidad suficiente que permitan considerar indiciariamente probada una amistad íntima entre ambos presidentes, ni tampoco una conciencia de tal amistad íntima" por parte de De la Rúa.

Sin embargo, el CGPJ dice que "estaba en cuestión la apariencia de imparcialidad ante la sociedad (de De la Rúa), no sólo por lo manifestado por el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que se admite como hecho probado, sino también por tratarse del presidente de la sala penal competente para el conocimiento del recurso y por intervenir finalmente en su deliberación y fallo".

Abstenerse por su relación

La Comisión Disciplinaria abunda en este argumento

cuando, a continuación, pasa a examinar si existían "elementos objetivos" que obligaran a De la Rúa a abstenerse "al margen de la sensación generada" y recuerda otros casos en los que se admitió la abstención de magistrados que entendieron "razonable" apartarse de un caso al haber surgido una apariencia de imparcialidad en relación con ellos.

"No cabe negar que se ha suscitado un estado de duda y recelo en la opinión pública con respecto de la imparcialidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana", dice el CGPJ, que no obstante termina por concluir que De la Rúa no cometió ninguna infracción disciplinaria al no abstenerse y recuerda que, pudiendo hacerlo, ninguna de las partes recusó al magistrado.

La argumentación de la comisión disciplinaria provocó que una de sus integrantes, la vocal conservadora Gema Gallego, hiciera un voto particular en el que critica las consideraciones de sus compañeros, que tilda de "impertinentes e irrelevantes".

Según Gallego, había quedado probado que De la Rúa y Camps no eran amigos y que la intervención del primero en el "caso Gürtel" fue "consecuencia inmediata de las normas de reparto", por lo que "sólo puede concluirse que no concurre causa de abstención, que la denuncia carece de sentido y que no se ha incurrido por el presidente del TSJCV en conducta disciplinaria alguna sancionable".

No había a"amistad intima"

En el informe enviado al CGPJ para defenderse, De la Rúa aseguró ser consciente de la "inmejorable relación institucional" con Camps, pero decía que ésta no había derivado en "amistad íntima" y como prueba señalaba que desconocía la composición de la familia de éste, que jamás había pisado su casa y que no había comido con él, ni siquiera tomado una cerveza, "fuera de los actos de concurrencia pública por razón de la función representativa".

Añadía que no había participado con Camps en viajes o actividades lúdicas "de carácter privado" y que no le había invitado a las bodas de sus hijos ni a otros acontecimientos familiares.