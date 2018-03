El PP no descarta ahora presentar una moción de censura en el Parlament balear aunque insiste en que no está en agenda

22/02/2010 - 15:47

El portavoz del Grupo Popular en el Parlament balear, Francesc Fiol, subrayó hoy que el PP no descarta presentar una moción de censura en el Parlament, al igual que prevé hacerlo en el Ayuntamiento de Palma, aunque señaló que aún no ha hablado con el presidente de UM, Josep Melià, para abordar esta cuestión y recabar apoyos. "Por el momento esta cuestión no está en nuestra agenda", puntualizó Fiol, dos días después de que el presidente de la Junta Local de Palma anunciara que presentarán una moción en Cort.

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para avanzar las cuestiones que se debatirán mañana en el pleno de la Cámara autonómica, Fiol aseveró, sin embargo, que el Consistorio "sigue una dinámica distinta" y los representantes de UM en Cort y en el Parlament balear "son distintos", por lo que "nada dice que tengamos que hacer lo mismo en todas las instituciones". Todo ello, para añadir a continuación que no descartan una moción de censura en el Parlament tras la celebración del Congreso Regional.

Es por ello que, consideró, "no debemos estar encadenados a seguir la misma actuación en cada una de las administraciones". En Palma, precisó, la intención del PP es "definir la dirección que deben seguir las empresas públicas y plantear esta moción", recalcó en esta misma línea.

En relación al Congreso regional que el PP celebrará el próximo 6 de marzo, el portavoz 'popular' señaló que este evento será una "variable importante" en el transcurso de los acontecimientos, y manifestó que si el actual presidente de la formación, José Ramón Bauzá, es reelegido en el cargo, "por motivos operativos las consecuencias podrán acelerar o desacelerar los procesos, pero por ahora debemos apelar a la prudencia".

Mientras tanto, preguntado por el planteamiento de una posible iniciativa que inste al presidente del Govern balear, Francesc Antich, a que se someta a una cuestión de confianza para comprobar con cuántos apoyos cuenta en el Parlament, manifestó que "no lo hemos propuesto así exactamente ya que no está permitido", sino que "es posible invitarle a ello, a fin de constatar que está en minoría".

En esta misma línea, el portavoz parlamentario recalcó que la minoría del Ejecutivo balear "es clamorosa e insuficiente dentro de un escenario insólito", y criticó que en el debate extraordinario celebrado la semana pasada en la Cámara, Antich "no explicase la crisis del Govern y desviase los temas hacia cuestiones que no se corresponden con la demanda".

Por otro lado, sobre la sesión plenaria que tendrá lugar mañana, Fiol hizo referencia en concreto a la pregunta que realizará su grupo sobre la remodelación del Institut d'Estudis Baleàrics a raíz de la reestructuración del Govern balear. "En la legislatura pasada decidimos relanzar este organismo para promocionar la cultura balear y queremos saber en qué situación se encuentra", manifestó Fiol.