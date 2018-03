El PP ni confirma ni desmiente una moción de censura al Govern balear

Palma, 22 feb (EFE).- El portavoz del PP en el Parlament, Francesc Fiol, ni confirma ni desmiente la posibilidad de que los populares presenten una moción de censura en connivencia con UM para desbancar al gobierno autonómico de Francesc Antich (PSIB-PSOE): "el tiempo y los días nos dirán cuál es el camino", ha dicho hoy.

A diferencia del Ayuntamiento de Palma, donde el PP tiene intención de asumir la gestión municipal gracias a los votos de UM, Fiol ha opinado que las "dinámicas" de Cort y del Parlament son "distintas", ejemplo de ello es que los representantes nacionalistas en una y otra institución son "distintos".

"Yo no he hablado de esta cuestión con Melià -portavoz en el Parlament y presidente de UM-, y quiero pensar que tampoco lo han hecho otros diputados" de la bancada popular, ha señalado Fiol.

Para él, este asunto no es una cuestión "nuclear" en la vida política balear, sino la "concepción política" y el programa de gobierno de cada partido.

El 6 de marzo, fecha de elección del nuevo presidente del PP balear, es una variable "importante" en lo que pueda suceder, ha dado como pista el portavoz del PP, que ha augurado que si gana José Ramón Bauzà, el "escenario será distinto" y se podrían "acelerar" o "desacelerar dinámicas" o futuras decisiones.

Fiol ha pedido disculpas a los periodistas por su postura "esotérica" a la hora de contestar una de las principales cuestiones políticas de estos días.

Sí se ha referido a la posibilidad de la presentación de una moción parlamentaria en la que se "inste" al presidente Antich a formalizar una cuestión de confianza, algo que bajo ningún concepto tiene intención de hacer el mandatario autonómico, como él mismo ha dejado claro en varias ocasiones.

Sobre el Consell de Mallorca, Fiol ha reconocido que "no sabe" lo que pasará porque no está "en el secreto" del día a día de la institución, aunque ha echado en cara a su presidenta, Francina Armengol, que esté lanzando las "invectivas más duras", como que no se puede permitir que regresen al gobierno de las instituciones los "corruptos", en alusión a PP y UM.

"Habría que reflexionar en esta vida acerca de lo que decimos", ha apostillado Fiol, quien mañana, martes, preguntará al presidente del Govern, en la sesión de control al Ejecutivo, si se ve capaz de sacar adelante su gestión política hasta final de legislatura al haberse quedado en minoría.

"El Govern se encuentra en una minoría clamorosa", ha lamentado el veterano político, que ha pronosticado que la "crisis" del Ejecutivo y su falta de legitimación "crecerá día a día" mientras que no presente una cuestión de confianza: "el tiempo nos dará la razón", ha apostillado.

El PP también interpelará mañana al Ejecutivo sobre su política turística después de que, en menos de tres años, la Conselleria de Turismo haya cambiado hasta en cuatro ocasiones de titular, lo que según los populares genera una evidente inestabilidad al principal sector económico de las Islas Baleares.