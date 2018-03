Soria agradece la labor del ex portavoz parlamentario del PP en Canarias pero dice que debió tener "mayor cautela"

22/02/2010 - 16:17

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro, asume el cargo tras la dimisión de Cabrera

El vicepresidente del Gobierno de canarias y líder de los 'populares' en el Archipiélago, José Manuel Soria, agradeció hoy la labor de Miguel Cabrera Pérez Camacho como portavoz del partido en el Parlamento autonómico, pero señaló que cuando se ostentan este tipo de cargos de responsabilidad se debe tener "mayor cautela" que la que demostró al criticar el viaje a Cuba del presidente canario, Paulino Rivero.

Tras participar en Madrid en la reunión del Comité Ejecutivo del PP, Soria explicó que la dimisión de Cabrera Pérez Camacho se produjo después de que su grupo parlamentario le retirase la confianza, algo que sin embargo "no quiere decir que no siga siendo un magnífico político, magnífico parlamentario, mejor persona y un gran amigo".

El que fuera portavoz 'popular' en el Parlamento canario se vio forzado a abandonar el cargo a consecuencia de unas declaraciones en las que calificó como "disparate absoluto" el viaje de Rivero a Cuba y lo enmarcó en "campaña electoral".

"Cuando se tienen determinadas responsabilidades institucionales hay que tener mayor cautela cuando se hacen declaraciones respecto a la agenda política del presidente o de cualquiera de sus miembros, sobretodo cuando vienen de parte de representantes políticos del partido que sostiene al Gobierno", explicó Soria.

Sin embargo, quiso insistir en que Pérez Camacho continúa siendo "un magnífico parlamentario, un gran amigo y un gran político" y aseguró que su dimisión "dice también mucho" de su "coherencia y lealtad". Además, Soria aseguró que no abordó este tema con nadie de Coalición Canaria y tampoco con el presidente autonómico, con quien sí habló de otros asuntos durante su viaje.

"El problema es cuando se hacen declaraciones en contra del presidente de un gobierno sustentado por un pacto en el que hay dos fuerzas políticas que tenemos que ser muy conscientes de que los pactos tienen que respetarse", insistió.

Soria realizó estas declaraciones precisamente el día en el que la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro, asumirá el cargo de portavoz del partido en la Cámara canaria, dando así por "zanjada" la salida de Cabrera.

DIMISIÓN DE CARMEN GUERRA

En este contexto, Soria rechazó también valorar la decisión de Carmen Guerra de renunciar a su acta de consejera en el Cabildo de Gran Canaria, donde ejercía el papel de portavoz de los 'populares' en la oposición en el gobierno insular, y dedicarse en exclusiva a diputada en el Congreso.

El líder de los 'populares' canarios aseguró no conocer los motivos que han llevado a Guerra a tomar esta decisión y confesó que se ha enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. "Habíamos hecho el planteamiento de que asumiera la portavocía del PP en el Cabildo y ahora por razones personales lo deja, habrá que preguntarle a ella", enfatizó.

SITUACIÓN ECONÓMICA "MUY GRAVE"

Respecto a los asuntos que se abordaron hoy en el Comité Ejecutivo, Soria explicó que el partido debatió sobretodo sobre la situación económica "muy grave" que atraviesa España y el presidente del PP, Mariano Rajoy, reconoció su "preocupación" por cómo está gestionando el Gobierno la situación.

"No podemos estar sosteniendo a un Gobierno irresponsable que continuamente está sosteniendo una cosa y la contraria y, lo que es más grave, los desequilibrios que tiene la economía española no sólo no se arreglan sino que se agravan", subrayó.